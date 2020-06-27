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تيفيز يُجدد عقده مع البوكا ويتبرع براتبه للمتضررين من كورونا

منذ 3 ساعات

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بوينوس أيرس – قال كارلوس تيفيز مهاجم ونجم بوكا جونيورز، إنه سيجدد عقده مع بوكا جونيورز، الذي ينتهي في 30 حزيران (يونيو) الجاري، حتى كانون أول (ديسمبر) المقبل على الأقل، وسيتبرع بجزء من راتبه لمساعدة الأشخاص الذين يعانون تبعات جائحة كورونا.

وكشف تيفيز: “سأتبرع بما اتقاضاه من الراتب المقبل للناس الذين يحتاجون لعلاج، الأحياء الشعبية. لا أريد نقودا، أود أن تذهب إلى مكان ما. سأهبها لمؤسسة غير هادفة للربح”، في تصريحات أوردتها إذاعة (لا ريد).

وأضاف اللاعب صاحب الـ36 عاما: “قررت وأسرتي التبرع بكامل عقدي مع البوكا وبعدها سأدرس وضعي، كيف تسير الأمور ويبدو الأمر جيدا بالنسبة لبوكا ولي في محاولة التخفيف عن الناس في هذه الأوقات التي نمر بها. لدي رغبة في المواصلة، أتمنى الحصول على فرصة أخرى لخوض بطولة كأس ليبرتادوريس”. (إفي)

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