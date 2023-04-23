تيك توكر سعودي يلتهم خروفًا بأول أيام العيد!

أكل تيك توكر سعودي يُدعى “علمني” في أول أيام عيد الفطر خروفًا كاملًا، مع بعض الأرز داخل سيارته، وفقًا لمقطع متداول.

ووفقًا للفيديو المتداول على السوشيال ميديا، جاء التيك توكر “علمني” بوعاء مستدير ممتلئ بلحم الخروف والأرز، وأخذ يأكل به حتى أنهى الوعاء كاملاً، وذلك وفقًا لإدعاء صوت الشخص في الفيديو المتداول.

وتحدث التيك توكر السعودي في المقطع عن جمال الخروف والأرز، وقال: “الأكل مرة لذيذ”، وأنهى الفيديو وهو يحتسي بعضًا من المشروبات الغازية ذات السعرات الحرارية المنخفضة على حد قوله!

التيك توكر السعودي “علمني” دائمًا ما يرفض الظهور بوجهه، لكنه يُعلق على المقاطع بصوت طفل، وهو الأمر الذي أثار ريبة الجمهور حول إمكانية أكل طفل لهذا الصحن بالكامل. كما اتهمه البعض أنه أسلوب جديد من الدعاية لا أكثر، بينما يتشارك أكثر من شخص في الصحن لإنهائه.