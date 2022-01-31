“تيك توك” تختبر خاصيتين جديدتين للمستخدمين

قال موقع Social Media Today إن منصة تيك توك تعمل على تجربة إضافتين جديدتين لتوفيرهما للمستخدمين.

والخاصيتان هما إمكانية إنشاء «أفتار» معتمد على شكل المستخدم، وكذلك خاصية البث الصوتي دون فيديو.

الإضافة الأولى عبارة عن خاصية أفتار جديدة ستمكن المستخدم من إنشاء أفتار لشخصية رقمية بناء على صورة سيلفي يلتقطها المستخدم لنفسه، وستحمل تعابير الوجه التي تطابق المظهر الفعلي لصاحبها.

وذكر التقرير أن خاصية الأفتار التي يجري اختبارها حالياً ستمكن المستخدم من اختيار قالب للوجه.

وسيكون قادراً على تعديله لاحقاً داخل التطبيق. كما سيتمكن المستخدم أيضاً من تفصيل تعابير الأفتار بناء على الوجه الفعلي، ما يقدم طرقاً جديدة لمشاركة المشاعر والاستجابة داخل التطبيق.

وتشبه عملية الأفتار خاصية Memoji لدى شركة أبل، والتي تمكن المستخدم من استخدام شخصية Memoji الخاصة به بمثابة مجسم رقمي له، مع إمكانية جعل الشخصية تتحرك استجابة لأفعال المستخدم عند النظر إلى الكاميرا.

أما الإضافة الثانية التي تعمل عليها تيك توك، فهي خاصية البث الصوتي، حيث تسعى تيك توك إلى تمكين المستخدم من إجراء بث حي ومباشر، ولكن صوتياً فقط دون الظهور في الفيديو، وهو ما يشبه خدمة الدردشة الصوتية التي يقدمها تطبيق كلوب هاوس.

ومع أن موضة الدردشة الصوتية قد خبا بريقها وقل الاهتمام بها مؤخراً، لكن هناك مؤشرات على أنها ما تزال تحظى بشيء من الشعبية، لذلك يبدو أن تيك توك تسعى للاستفادة من ذلك عبر خاصية البث الصوتي.