«تيك توك» توسع خاصية التسوق داخل التطبيق

قال موقع ذا فيرج إن “تيك توك” بدأت بنشر خاصية التسوق داخل التطبيق لدى المستخدمين في الولايات المتحدة، وقد بدأت الشركة باختبار الخاصية هذا الأسبوع لتسمح للمستخدمين بشراء السلع مباشرة داخل تطبيقها.

وكانت التجارة الإلكترونية محط تركيز “تيك توك”، ولكن بدايتها جاءت أبطأ في الولايات المتحدة من المناطق الأخرى مثل آسيا.

وكانت الشركة قد جربت سابقاً الخدمة بخانة تسوق في شوبي فاي، وتسعى لإضافة مزايا التسوق الحي والمباشر إلى السوق الأمريكية بعد بداية بطيئة في وقت سابق من العام الحالي.

وأكدت لورا بيريز -الناطقة باسم «تيك توك»- أن خاصية جديدة يجري اختبارها في الولايات المتحدة ولكنها لم تقدم تفاصيل إضافية. وكانت الخاصية في السابق مقتصرة على المملكة المتحدة، وإندونيسيا وغيرها من البلدان في جنوب شرق آسيا.

وتدعو تيك توك المتاجر في الولايات المتحدة إلى المشاركة في برنامج التسوق الجديد مع إمكانية الوصول إلى بائعين دوليين في نهاية المطاف.