تيك توك يتيح لمستخدميه مشاركة المحتوى على إنستغرام وفيسبوك

قال موقع تيك كرنتش إن منصة تيك توك أطلقت خاصية جديدة تسمح لصناع المحتوى بمشاركة القصص من التطبيق إلى تطبيقي إنستغرام وفيسبوك مباشرة من أجل زيادة انتشار المحتوى الموجود عليها.

وأكدت تيك توك أنها تعمل على إطلاق الخاصية الجديدة التي تقوم بتجريبها منذ العام الماضي، سعياً لنشر قصص تيك توك وإيصالها إلى الشبكات والمنصات المنافسة.

وبدأت الخاصية مؤخراً بالانتشار لدى مستخدمي تيك توك، وفقاً لما قالته الشركة، بالتالي لم تصل بعد إلى جميع المستخدمين.

وربما تؤدي هذه الخطوة إلى جعل محتوى تيك توك أكثر ظهوراً على منصات شركة ميتا (إنستغرام وفيسبوك).

حيث تعمل الشركة على تقليل مقاطع فيديو تيك توك المعاد تداولها في خدمة الفيديوهات القصيرة ريلز.

وأبلغت ميتا صانعي المحتوى لديها تحديداً بأنها ستعطي الأولوية إلى المحتوى الأصلي على ريلز في إنستغرام وفيسبوك.

لكن إعادة نشر قصص تيك توك قد تكون طريقة جديدة لصانعي محتوى تيك توك لمشاركة عملهم مع المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي الأخرى دون الحاجة إلى المنافسة مع ريلز على لفت الانتباه.

واكتشف الخاصية لأول مرة شركة تسمى Watchful.ai، حيث تطرح واجهة مشاركة جديدة لقصص تيك توك.

وكان المستخدمون سابقاً قادرين على مشاركة قصص تيك توك مباشرة مع الأصدقاء على تيك توك عن طريق النقر على صورة بروفايلهم في قسم المشاركة حيث تنبثق عن الضغط على قائمة النقاط الثلاث في إحدى القصص.

وتسمح نفس الواجهة للمستخدمين أيضاً بحفظ الفيديوهات في الجهاز أو حذفها أو تغيير إعدادات الخصوصية فيها.

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