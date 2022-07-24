تيك توك يضيف يحد من ظهور محتوى البالغين أمام الصغار

بعد الانتقادات التي وجهتها منظمات حماية المستهلك إلى تطبيق التواصل الاجتماعي تيك توك بسبب ظهور محتوى غير مناسب أمام المستخدمين المراهقين، أضاف التطبيق طريقتين تتيحان للآباء تقليل فرص ظهور مثل هذا المحتوى غير المناسب أمام المستخدمين الصغار.

تتيح الخاصية الأولى للمستخدم إعداد قائمة سوداء تضم عبارات ووسوم (هاشتغات) وغير ذلك مما يراها المستخدم غير مناسبة لسن أطفاله.

أما الخاصية الثانية فهي مصممة لكي تتيح للمستخدم مستوى من السيطرة على التدفق المستمر للفيديوهات عبر التطبيق، بهدف تجنب ظهور محتوى غير مرغوب أو غير مناسب للمستخدمين الصغار.

وعلى خلاف الحال في تطبيقات ومواقع بث الفيديوهات الأخرى مثل يوتيوب وفيمو فإن الفيديوهات على تيك توك تبدأ التشغيل آليا دون تدخل من المستخدم.

وحتى الآن من المعتاد ظهور محتوى بالغين أمام مستخدمي تيك توك ممن تبلغ أعمارهم 13 سنة.

وكانت المنظمة الأوروبية للمستهلكين “بي.إي.يو.سي” قد قدمت في شباط/فبراير الماضي شكوى إلى الاتحاد الأوروبي قالت فيها إن “تيك توك فشل في حماية الأطفال والمراهقين من التعرض للإعلانات الخفية والمحتوى الضار على المنصة …

على سبيل المثال يتم حث المستخدمين على المشاركة في وسوم مرتبطة بعلامات تجارية محددة حيث يتم تشجيعهم على كتابة محتوى خاصة بمنتجات معينة “.

من ناحيته قال تطبيق تيك توك إنه سيكون في مقدور المستخدمين خلال الأسابيع المقبلة وضع قائمة سوداء بكلمات أو ووسوم لا يريدون ظهور محتوياتها أمام أطفالهم.

وهو ما يعني أن الفيديوهات ذات الصلة بهذه الوسوم أو الكلمات لن تظهر بشكل تلقائي على صفحة المستخدم الصغير.

كما يمكن للمستخدم تصنيف أي فيديو باعتباره “غير مهم” فلا تظهر أي فيديوهات من إنتاج نفس المستخدم أمام المشاهد.

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