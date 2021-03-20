تيك توك يغيّر سياسة الخصوصية بالنسبة للإعلانات

عمان-الغد– أعلن القائمون على منصات TikTok أن الإعلانات المخصصة ستصبح إلزامية لجميع مستخدمي هذه المنصات.

وتبعا للقائمين على هذه المنصات فإن سياسات الخصوصية لمستخدمي TikTok ستغير فيما يتعلق بموضوع الإعلانات الإلزامية، فاليوم يملك المستخدمون خيارا يسمح لهم باختيار ما إذا كانوا يريدون مشاهدة الإعلانات بناء على اهتماماتهم أم لا، لكن هذه الميزة ستختفي قريبا.

و في الأيام الماضية بات يظهر لمستخدمي TikTok إشعار يقول “بدءا من 15 أبريل القادم ستتغير إعداداتك، وستعتمد الإعلانات التي ستراها على ما تفعله على شبكتنا الاجتماعية”.

ومن جهتها أشارت الشركة المسؤولة عن TikTok إلى أنه “وبالرغم من السياسات الجديدة فإن الشركة ستستمر في احترام خصوصية المستخدمين، وستساعدهم على فهم آلية ضمان خصوصية بياناتهم عبر منصاتها للتواصل الاجتماعي”، بحسي ما جاء في موقع روسيا اليوم.

كما أوضحت أن “لدى المستخمين خيار حجب الإعلانات التي تعرض بناء على بيانات جمعت من المواقع والتطبيقات الأخرى غير التابعة لها”.

ومنذ مدة كانت وكالة رويترز قد ذكرت أيضا أن TikTok تفكر في إضافة ميزات “التواصل الجماعي” لمنصاتها العام الجاري، أسوة ببعض مواقع وتطبيقات التواصل مثل “فيسبوك” و “واتس آب”.