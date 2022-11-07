تيك توك ينشر ثقافة غذائية غير صحية

أكدت دراسة أميركية أن المحتوى المتعلق بالأنظمة الغذائية والوزن، يحصد مشاهدات عالية على منصة تيك توك تحديدا، مما يؤدي إلى نشر ثقافة “سامّة” بشأن التغذية، بين المراهقين والشباب.

وأضافت الدراسة أن غالبية من يدّعون أنهم خبراء تغذية، على منصة تيك توك، لا يملكون من الخبرة شيئا.

وقال الباحثون إن الملايين من المراهقين والشباب يتعرضون لمحتوى تيك توك، الذي يرسم صورة غير واقعية للغاية، عن الغذاء والتغذية والصحة، فلخسارة الوزن يمكن أن يكون تيك توك بيئة صعبة، لا سيما للمستخدمين الرئيسيين للمنصة وهم الشباب.

وأجرت الدراسة الأميركية تحليلاً شاملاً لمئة مقطع فيديو من الأكثر تداولا عن التغذية وخسارة الوزن، وفوجئوا بأن بعضها حصد أكثر من مليار مشاهدة، مما يوضح الدور الذي تلعبه ثقافة النظام الغذائي بين الشباب والمراهقين.

وفي لقاء لها مع “سكاي نيوز عربية”، قالت اختصاصية التغذية يارا رضوان: