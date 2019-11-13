تيم بعد فوزه المثير على ديوكوفيتش: لقد كانت مباراة ملحمية

لندن – أبدى النمساوي دومينيك تيم سعادته البالغة بفوزه على الصربي نوفاك ديوكوفيتش بمجموعتين لواحدة الثلاثاء في البطولة الختامية لموسم لاعبي التنس المحترفين في لندن، وبلوغه نصف النهائي لأور مرة، حيث وصف المباراة بـ”الملحمية”.

وصرح المصنف الخامس عالميا عقب اللقاء الذي حسمه بمجموعتين لواحدة بواقع 6-7(5-7) و6-3 و7-6(7-5) “لقد كانت إحدى المباريات الاستثنائية التي خضتها في مسيرتي، منذ طفولتي”.

✅ Beat Federer on Sunday

✅ Beat Djokovic today What a 48 hours for Dominic Thiem. What a match.@ThiemDomi | #NittoATPFinalspic.twitter.com/ndz80e99HI — US Open Tennis (@usopen) November 12, 2019

وأضاف: “هي بحق مباراة ملحمية، وسط أجواء مذهلة، مع الفوز على أسطورة في لعبتنا. كما أنني تأهلت لنصف النهائي، وهو أفضل ما حدث”.

وأتم صاحب الـ26 عاما تصريحاته: “كنت محظوظا بعض الشيء في العودة بعد التأخر 1-4 (في شوط كسر التعادل بالمجموعة الحاسمة)، ولكن المباراة كانت مذهلة في مجملها، ولن أنساها مطلقا. نوفاك أفضل لاعب في العالم، وكان علي أن أقدم شيئا استثنائيا أمامه”.

وحقق تيم أكثر من فائدة بهذا الانتصار المثير، حيث أنه حجز به مقعده في الدور نصف النهائي للبطولة لأول مرة في مسيرته، كما أنه حقق انتصاره الرابع على ديوكوفيتش خلال 10 مواجهات جمعتهما، والثاني هذا العام بعد نصف نهائي بطولة رولان جاروس. (إفي)