تيم بعد فوزه المثير على ديوكوفيتش: لقد كانت مباراة ملحمية

لندن – أبدى النمساوي دومينيك تيم سعادته البالغة بفوزه على الصربي نوفاك ديوكوفيتش بمجموعتين لواحدة الثلاثاء في البطولة الختامية لموسم لاعبي التنس المحترفين في لندن، وبلوغه نصف النهائي لأور مرة، حيث وصف المباراة بـ”الملحمية”.

وصرح المصنف الخامس عالميا عقب اللقاء الذي حسمه بمجموعتين لواحدة بواقع 6-7(5-7) و6-3 و7-6(7-5) “لقد كانت إحدى المباريات الاستثنائية التي خضتها في مسيرتي، منذ طفولتي”.

