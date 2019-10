تييم إلى نهائي دورة فيينا للتنس

فيينا – اقترب النمسوي دومينيك تييم من اللقب السادس عشر في مسيرته بعد فوزه المشوّق على الايطالي ماتيو بيريتيني 3-6 و7-5 و6-3، السبت في الدور نصف النهائي لدورة فيينا لكرة المضرب.

ويلتقي تييم، المصنف أول في الدورة والذي يلعب أمام جماهير بلاده، في النهائي الأحد الفائز بين الفرنسي غايل مونفيس والأرجنتيني دييغو شفارتسمان.

After nine main draw appearances at the @ErsteBankOpen, home favorite @ThiemDomi is finally in the final 💪🇦🇹https://t.co/j422f1kOyY

— TENNIS (@Tennis) October 26, 2019