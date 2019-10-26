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تييم إلى نهائي دورة فيينا للتنس

منذ ساعة واحدة

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فيينا – اقترب النمسوي دومينيك تييم من اللقب السادس عشر في مسيرته بعد فوزه المشوّق على الايطالي ماتيو بيريتيني 3-6 و7-5 و6-3، السبت في الدور نصف النهائي لدورة فيينا لكرة المضرب.
ويلتقي تييم، المصنف أول في الدورة والذي يلعب أمام جماهير بلاده، في النهائي الأحد الفائز بين الفرنسي غايل مونفيس والأرجنتيني دييغو شفارتسمان.

وثأر تييم (26 عاما) المصنف خامسا عالميا والمتوج في دورة الصين المفتوحة مطلع الشهر الجاري، لخسارته أمام بيريتيني في ربع نهائي دورة شنغهاي الصينية قبل أسبوعين.
ويبحث تييم، وصيف حامل لقب بطولة رولان غاروس الفرنسية في آخر سنتين، عن لقبه السادس هذا الموسم بعد انديان ويلز، برشلونة، كيتسبول وبكين.
وعلى رغم خسارته، سيعوّض بيريتيني (23 عاما) من خلاله بلوغه نصف النهائي، بأن يصبح رابع إيطالي يدخل نادي العشرة الأوائل في تصنيف المحترفين الذي يصدر الإثنين، ويعزز آماله في التأهل الى بطولة الماسترز الختامية للموسم. – (أ ف ب)

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