تييم يقصي زفيريف ويبلغ أول نهائي في ملبورن – فيديو

ملبورن – تأهل النمسوي دومينيك تييم إلى أول نهائي في بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب، حارما الالماني الشاب الكسندر زفيريف من بلوغ اول نهائي في البطولات الكبرى بفوزه عليه 3-6 و6-4 و7-6 (7-3) و7-6 (7-4) الجمعة في نصف النهائي.

وضرب تييم المصنف خامسا موعدا في النهائي مع الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف ثانيا عالميا وحامل لقب 16 دورة كبرى الذي اقصى السويسري روجيه فيدرر الثالث من نصف النهائي الخميس -(أ ف ب)