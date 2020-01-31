تييم يقصي زفيريف ويبلغ أول نهائي في ملبورن – فيديو

ملبورن – تأهل النمسوي دومينيك تييم إلى أول نهائي في بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب، حارما الالماني الشاب الكسندر زفيريف من بلوغ اول نهائي في البطولات الكبرى بفوزه عليه 3-6 و6-4 و7-6 (7-3) و7-6 (7-4) الجمعة في نصف النهائي.
"We don't have to wait long until he's through to a Grand Slam final."
Strong words for @AlexZverev from friend @ThiemDomi.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/C5LyGv7o7y
— #AusOpen (@AustralianOpen) January 31, 2020
وضرب تييم المصنف خامسا موعدا في النهائي مع الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف ثانيا عالميا وحامل لقب 16 دورة كبرى الذي اقصى السويسري روجيه فيدرر الثالث من نصف النهائي الخميس -(أ ف ب)
What. A. Battle.@ThiemDomi x @AlexZverev#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/ZUUeQ3nS5j
— #AusOpen (@AustralianOpen) January 31, 2020