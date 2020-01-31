آخر الأخبار الرياضةالرياضةرياضة عربية وعالمية

تييم يقصي زفيريف ويبلغ أول نهائي في ملبورن – فيديو

بطولة أستراليا للتنس

منذ ساعة واحدة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

ملبورن – تأهل النمسوي دومينيك تييم إلى أول نهائي في بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب، حارما الالماني الشاب الكسندر زفيريف من بلوغ اول نهائي في البطولات الكبرى بفوزه عليه 3-6 و6-4 و7-6 (7-3) و7-6 (7-4) الجمعة في نصف النهائي.

وضرب تييم المصنف خامسا موعدا في النهائي مع الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف ثانيا عالميا وحامل لقب 16 دورة كبرى الذي اقصى السويسري روجيه فيدرر الثالث من نصف النهائي الخميس -(أ ف ب) 

مقالات ذات صلة

200 مليون متابع تضع رونالدو الأفضل عالمياً على إنستغرام – فيديو

منذ 11 دقيقة

زيدان يغلق الباب أمام رحيل بيل

منذ 43 دقيقة

برشلونة يتعاقد مع البرتغالي ترينكاو

منذ 53 دقيقة

كليبرز يسقط على ارضه في امسية تكريم براينت

منذ ساعة واحدة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock