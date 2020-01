تييم يقصي زفيريف ويبلغ أول نهائي في ملبورن – فيديو

ملبورن – تأهل النمسوي دومينيك تييم إلى أول نهائي في بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب، حارما الالماني الشاب الكسندر زفيريف من بلوغ اول نهائي في البطولات الكبرى بفوزه عليه 3-6 و6-4 و7-6 (7-3) و7-6 (7-4) الجمعة في نصف النهائي.

"We don't have to wait long until he's through to a Grand Slam final."

Strong words for @AlexZverev from friend @ThiemDomi.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/C5LyGv7o7y

