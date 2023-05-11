“ثأر الأحرار”.. المقاومة تواصل الرد على العدوان (تحديث مستمر)

أُطلقت فصائل المقاومة صباح اليوم الخميس رشقات صاروخية من قطاع غزة تجاه المدن والمستوطنات الإسرائيلية؛ ردا على العدوان المستمر ضد القطاع ضمن عملية أطلقت عليها “ثأر الأحرار”.

وانطلقت صافرات الإنذار في العديد من مستوطنات ما يسمى بـ “غلاف غزة ” .

ومنذ ظهر أمس الأربعاء، أُطلقت فصائل المقاومة رشقات صاروخية مكثفة تجاه المدن والمستوطنات الإسرائيلية بينها “تل أبيب”؛ ردًا على العدوان ضد القطاع، والذي أسفر عن ارتقاء 25 شهيدًا وعشرات الجرحى حتى اللحظة.

وفي السياق، نقلت صحيفة يديعوت العبرية وفق ترجمة “صفا”، أن (25) مصابًا إسرائيليًا نقلوا لمستشفى برزيلاي في عسقلان منذ بدء العدوان على غزة.

لغاية الساعة الواحدة ظهرًا

13:40 تضرر مزرعة دجاج لدى سقوط صاروخ في تجمع أشكول وهو الصاروخ الخامس الذي يسقط في المنطقة منذ الصباح

12:55 مراسل صفا: المقاومة تجدد قصفها للمستوطنات شرق رفح بقذائف الهاون.

12:53 مصادر بالجهاد الإسلامي للجزيرة: ننفي ما يتردد عن التوصل لاتفاق تهدئة مع الاحتلال ونؤكد استمرار الوساطات.

12:11 يديعوت أحرونوت: قذيفة صاروخية أطلقت من غزة وسقطت قرب منازل في مستوطنة “أشكول”.

12:01 صفارات الإنذار تدوي في كرم أبو سالم مرة أخرى .

11:51 مراسل صفا: المقاومة تدك كيبوتسات شرق رفح بمقذوفات صاروخية.

11:31 صافرات انذار تدوي في كرم ابو سالم

10:23 مراسل صفا: القبة الحديدية تحاول اعتراض مقذوفات صاورخية في سماء كيسوفيم شرق خانيونس.

10:18 رشقة جديدة باتجاه المستوطنات وصفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة.

9:18 يديعوت: 25 مصابًا وصلوا مستشفى برزيلاي منذ بدء التصعيد مع قطاع غزة.

9:05 صافرات الإنذار في نيريم بغلاف غزة.

8:30 اعلام الاحتلال يعترف بسقوط 6 قذائف هاون أطلقت من غزة نحو منطقة كيسوفيم.

– 8:15 المقاومة تطلق رشقة صاروخية باتجاه مستوطنة كيسوفيم شرق رفح .