“ثائرة عربيات”.. أول أردنية تدرّب على تطريز “الهدب”

يُعدّ “الشماغ” زيّاً تقليديّاً أردنياً توارثته الأجيال منذ عقودٍ طويلة، ويُعتبر رمزاً خاصاً بهم، ويخضع بالعادة لعمليّة تزيين وتجميل، من خلال إضافة لمساتٍ فنيةٍ عليه، لا يُتقنها سوى القليلون، يُطلق عليها “الهَدَب”.

“مهدّبات الهدب” مبادرة نسوية أطلقتها سيدة أردنية تُدعى ثائرة عربيات (46 عامًا) عام 2021 من محافظة البلقاء، أخذت على عاتقها إحياء موروث تراثي وشعبي، فن تطريز “الهدب” في محاولةٍ منها لمنع اندثاره، لا سيّما مع تطور المجتمع واقتصار ارتدائه على كبار السن وفئات محدودة.

مراسل “الأناضول” زار “عربيات” في مكان عملها بمدينة السلط غرب العاصمة عمّان، واطلع على تفاصيل مبادرتها التي مكنتها من تدريب مئات السيدات الأردنيات على تهديب الشماغ، مع ما يعنيه ذلك من تأمين فرص عمل لهن.

** “ورثت الهدَب عن حماتي”

“ثائرةٌ على نفسي، وأكره العيش الخاطئ وأعشق صوابَه، وأحبّ عمل الخير والتطوّع”، بهذه الكلمات بدأت “عربيات” حديثها للـ”الأناضول”، فقد تربّت على ذلك في بيت والدها، مُختار عشائر السّلطية بمنطقة “ماحص” التابعة لمحافظة البلقاء.

“ثائرة” اسمٌ مألوفٌ لدى معظم أبناء السلط وبات متجرها المعروف باسم “بيت خيرات السلط” مقصدًا لزائري المدينة، إذ من غير الممكن دخولها دون المرور به والاستمتاع بمشاهدة أقدم الأزياء التراثية التي اشتهرت بها.

تزوّجت “عربيات” وهي ابنةُ 15 عامًا، وكانت مقرّبة من والدة زوجها التي كانت السبب الرئيس في مساعدتها على اكتساب خبرتها والانخراط بالمجتمع، وفق ما تروي للـ”الأناضول”.

وأضافت “كانت حماتي (والدة زوجها) مثقفةً جدًا رغم أنها أميّة لا تقرأ ولا تكتب، ومكّنتني من الالتحاق بإحدى دورات الخياطة في مكانٍ قريب من منزلنا لمدة عام”.

وتابعت “كانت تُهدّب الشماغ لأشقّائها وأبنائها، وكنت أحاول التعلّم منها، لكنها كانت تحاول منعي خوفًا عليّ، لأنها حِرفةٌ تحتاج إلى تركيزٍ عالٍ وتؤلم العيون، لكنني على الرغم من حرصها عليّ، تمكنت من تعلم تلك الحرفة”.

وأردفت “في عام 1997 ذهبت إلى بيت أهلها بمحافظة الزرقاء (وسط) بسبب وفاة شقيقها، وجلست لوحدي 10 أيام”.

وبيّنت “قبل ذهابها، كانت تمسك بشماغ وتقوم بتهديبه، لكنها لم تكمله، وقررت أن أقوم بتلك المهمة، وبالفعل أنجزت ذلك، وعندما عادت بحثت عن الجزء غير المهدّب منه، وقالت بابتسامةٍ عريضة: الملائكة كانت تشتغل معي”.

ونظرًا لإتقانها هدَب الشماغ، قالت لها والدة زوجها: “هذا الشماغ لك، وغداً سأذهب إلى السوق لأشتري لك آخر لتقومي بتهديبه”، لتبدأ بعدها رحلتها مع هدَب الشماغ.

وفي محاولةٍ منها لتوضيح ارتباطها بوالدة زوجها، ذكرت أنها “قبل وفاتها عام 1999، أوصت زوجي بي، وقالت لي: في داخلك جوهرةٌ لا بدّ أن تُخرجيها”.

** دورات ومبادرة “مهّدبات الهدب”

عام 2012، تعرّضت “عربيات” لأزمة صحية جرّاء إصابتها بمرض “السكري العنيد”، ما أدّى إلى استئصال جزءٍ من أمعائها، وبقيت أسيرة مرضها عامين متتالين قبل أن تستعيد عافيتها.

بعد ذلك، عادت إلى الهدب عبر إعطاء دورات مجانية للسيدات من خلال جمعيّاتٍ خيرية، وكان كل ذلك صدقةً جاريةً عن روح والدة زوجها التي علّمتها الصّنعة، على حدّ قولها.

وأوضحت “استطعت بين عامي 2016 و2019 عقد 35 دورة تدريبية، تجاوز فيها عدد المستفيدات 400 سيدة في عموم محافظات المملكة”.

وفي أكتوبر/تشرين الأول عام 2021، قرّرت “عربيات” فتح محلّها الخاص، وأسّست من خلاله مبادرة “مهّدبات الهدب”، واستقطبت عدداً كبيراً من النساء للعمل بهذه المهنة، وتوفير مداخيل لهن ولأسرهن.

** التهديب 3 أنواع

وفي وصفها للهدب قالت: “هو خيوطٌ تضفي جمالاً ولمساتٍ جذابة، غُرست بحبّ من عيون الأمهات لأبنائهن”.

أما عن خطوات التهديب، فقد بيّنت أنها “تبدأ بمرحلة المراجلة وهي مطابقة أطراف الشماغ على شكل مثلث، ومن ثمّ غزّ أو زرع الخيوط القطنية البيضاء على أطرافه كاملةً”.

وأثناء شدّها لأطراف الشماغ على ركبتيها لإحكام سيطرتها عليه، أشارت “عربيات” إلى أن “الهدب له 3 أنواع، وذلك بحسب العقد وعدد خيطانها”.

النوع الأول، تشرح عربيات، “يُعرف بـ”الأميري” ويستخدم فيه خيطان اثنان، ومع مرور الزمن تتحوّل تلك العُقد إلى شكل طابة صغيرة بسبب تعرّض القطن للنفش، تُعرف بـ”حبة الأرز” لصغر حجمها.

والنوع الثاني يسمى “الملوكي”، وتستخدم فيه 4 خيوط، ويُعرف هدبه بـ “حبة العدَس”.

أما النوع الثالث، تتابع عربيات، فهو “البادية الشبابي”، وتستخدم لعقدته 7 خيوط، وهو ما يعرف بهدب حبة الحمص.

وعن إنتاجها من الهدب، بيّنت ثائرة أنه “يعتمد على نوعه، لكن بالمجمل، يحتاج الشماغ الواحد من يومين إلى 10 أيام، وبإجمالي شهري 7 أشمغة”.

** تراث أردني

وقالت بأن زبائنها هم من المجتمع المحليّ وزّوار المملكة الراغبين بالاحتفاظ بأشياء تراثية بعد زيارتهم للأردن”.

وبحسب عربيات، فإن عدد السيدات العاملات معها بالوقت الحالي هو 32، حيث تقوم بتأمينهنّ بالأشمغة والمواد اللازمة للعمل على تهديبها في منازلهن.

وتتراوح أسعار الشماغ المهدّب ما بين 25 دينارًا أردنياً (35 دولاراً أمريكياً) و50 ديناراً (70 دولاراً)، ويعتمد ذلك على سعر الشماغ قبل تهديبه.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أنها لم تهدف بمهنتها للتكسّب مادياً، بقدر حبّها وحرصها على عدم اندثار رمز خاص لبلادها، واصفةً نفسها بأنها “أول امرأة تدرّب الهدب على مستوى الأردن”.-(الاناضول)