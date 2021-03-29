ثالث وزير صحة في عهد كورونا.. هل “يتميز” بمكافحة الوباء كمحاربته للتدخين؟ (سيرة ذاتية)

أحمد غنيم

عمّان- يجد فراس الهواري، وزير الصحة الجديد، الذي أدى يوم الاثنين، اليمين الدستورية أمام جلالة الملك عبد الله الثاني، نفسه في “موقف لا يحسد عليه”، بعد أن انتقلت الحقيبة الأهم والأخطر في المملكة حالياً إلى كتفه، ليسير بها نحو طريق مليء بالألغام ولا يخلو من مفاجآت.

يأتي ذلك في فترة يعاني فيها الأردن من موجة شديدة التفشي لفيروس كورونا حيث ارتفع إجمالي الإصابات إلى 589 ألفاً والوفيات إلى 6554، وسط جهود حثيثة لاحتواء الوباء، بالتزامن مع فرض إجراءات مشددة من قبل الحكومة شملت إغلاقاً لقطاعات تجارية وتمديداً لحظر التجول الجزئي وفرض آخر شامل لأيام الجمعة.

وقررت الحكومة الأحد، تمديد هذه الإجراءات حتى منتصف أيار (مايو) المقبل.

وكان للجائحة فضل كبير في بروز اسم الوزير الجديد أمام الملأ، حيث ساهم خلالها وعبر الظهور الإعلامي المتكرر في تقديم إحاطات صحية وإرشادات متعلقة بالوباء استناداً إلى تخصصه في الأمراض الصدرية والعناية الحثيثة.

وسبق أن كان لـ”كورونا” دور مهم في تقديم وزير الصحة السابق نذير عبيدات، إلى مقدمة الأسماء لتولي هذا الملف، بعد أن تسلم من سلفه سعد جابر عبئاً ثقيلاً، حيث كان خلال وزارته الناطق الرسمي باسم لجنة الأوبئة.

ولعل أبرز ما شهده عهد عبيدات، تعرض المملكة للموجة الأولى من فيروس كورونا الذي لم يكن هنالك حينها أي مستشفيات ميدانية للتعامل مع أعداد المصابين الكبيرة، كما شهد جزءًا من الموجة الثانية لكن فاجعة مستشفى السلط والتي أدت إلى توقف الأكسجين عن المرضى وتسببت بوفاة 7 منهم؛ قطعت الطريق أمامه.

ولم يعتبر الخبراء الإصابات بالفيروس خلال عهد سعد جابر، موجة حقيقية لقلة الإصابات وتفرقها آنذاك، لكن حكومة عمر الرزاز فرضت وقتها أطول إغلاق في تاريخ الأردن.

الهواري، القادم من المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، الذي كان أول رئيس له بعد إنشائه نهاية العام الماضي، يجد نفسه محاطاً اليوم، بواقع صعبٍ ومريرٍ، فالكلام وتوجيه النصائح للناس عبر التلفاز يختلف عن إصدار أوامر تمس بشكل مباشر حياتهم.

مسؤولية الوزير الجديد تتعمق في وقت تسابق فيه الدولة نفسها عبر توفير اللقاحات ضد فيروس وإجراءات أرهقت المواطن الذي تحمل خلال الجائحة العبء الأكبر، إضافة إلى “ألم شديد” يعاني منه القطاع الصحي برمته في المملكة، حيث كان يخشى على الدوام فرضية “الانهيار”.

يحمل الهواري درجة بكالوريوس في الطب والجراحة، واختص في الأمراض الباطنية من جامعة ولاية نيويورك الأميركية، إضافة إلى تخصصه في الأمراض الصدرية والعناية الحثيثة حيث حصل على زمالتها من جامعة كاليفورنيا، ثم استشارياَ للأمراض الصدرية والعناية الحثيثة من ماري لاند، الولايات المتحدة.

وزير الصحة الجديد يحمل 4 بوردات طبية وهي “البورد الأمريكي للطب الباطني، البورد الأمريكي للأمراض الصدرية، البورد الأمريكي للعناية الحثيثة، البورد الأمريكي لعلم الصيدلة السريرية”.

كان آخر منصب يشغله غير متعلق بـ”كورونا” هو رئيس مكتب مكافحة السرطان في مركز الحسين للسرطان، وقبلها كان رئيساً لقسم الأمراض الصدرية والعناية الحثيثة، ومدير وحدة المعالجة التنفسية ومختبر وظائف الرئة في ذات المركز.

عمل كذلك مديراً لبرنامج الإقلاع عن التدخين في مركز الحسين للسرطان.

حصل الهواري، على جائزة جودي ولكنفلد (Judy Wilkenfeld) في 2016، للتميز في مكافحة التدخين على المستوى الدولي، وهو الأمر الذي يفتح ختاماً باباً للتساؤل: “هل ينحج الوزير في مكافحة كورونا كتميزه في محاربة التدخين؟”.