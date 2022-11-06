ثاني أمسيات ملتقى الفينيق الثقافي حول رواية فارس وبيسان

بالتعاون بين منتدى البيت العربي الثقافي ودار الفينيق للنشر والتوزيع نظم مساء الجمعة أمسية احتفالية أدارها الأديب أحمد أبو حليوة وتحدثت عن رواية فارس وبيسان للأسير ثائر حماد، وتحدث عن الأديب الشاعر صلاح أبو لاوي وقال “ليتني بين يديك حجر” هو حلمه إبان الانتفاضة الأولى التي غيرت وجه القضية الفلسطينية، التي أثبتت أن باب الحرية والنضال سيبقى مشرعاً مادام على وجه هذه الأرض حجر، وهو الذي منذ عقد ونصف من الزمان، جعل الغيم يرسم سيرته، ليرى من بعد ذلك شجراً يلوح في الأفق.

وقدم الشاعر والأديب صلاح ابو لاوي كلمة قال فيها :

“فارس وبيسان” للأسير ثائر حماد

يقول رشاد أبو شاور، والذي أعلم كم تعب قبل أن ترى هذه الرواية النور، يقول على الغلاف الخارجي للرواية: أدب السجون وروايات الأسرى بدأت تلفت الانتباه، وتجذب القراء في فلسطين والوطن العربي الكبير.

وهذا صحيح، وهو يقودني إلى الحديث عن أهمية المبادرة الفردية في ظل غياب المبادرة الجماعية المنظمة ، فالأسرى يكتبون منذ بدأ الاحتلال، ويوجد آلاف الكتب المخطوطة لهم، والتي لم يكلف أحد نفسه عناء مراجعتها لتقديمها للطباعة، ولكن بمبادرة فردية استطاع أستاذنا رشاد أن يدقق هذه الرواية ويسعى لدى دور النشر حتى وجد من يطبعها، وها نحن اليوم نشهرها مجدداً وكنا قد أشهرناها من رابطة الكتاب الأردنيين بفخر واعتزاز.

رواية فارس وبيسان للأسير ثائر حماد، أهميتها تنبع أنها تؤرخ لمرحلة بذاتها تمتد من الانتفاضة الفلسطينية الأولى وحتى يومنا هذا، وتسجل بدقة عذابات الأسرى وتحديهم للزنزانة والسجان وخاصة بالعلم، ونعرف أن كثيراً من الكتاب الذين تناولنا رواياتهم وأعمالهم في سياق أسرى يكتبون، قد اكملوا تعليمهم داخل الزنازين، تماما كما فعل فارس بطل هذه الرواية.

كما أن الرواية تسجل منذ صفحاتها الأولى موقفاً واضحاً من اتفاقيات أوسلو ، فالراوي يقول ص14 متحدثا عن الانتفاضة الأولى : ” وأسفاه، انتهت تلك الانتفاضة الصادقة بانتماء الشعب الفلسطيني لها وتضحياته، باتفاقيات أوسلو المشؤومة”.

وفارس، يمثل نموذجاً للشباب الفلسطيني الذي كبر وترعرع بين انتفاضتين، والذين سطروا أسمى آيات البطولة والتضحية، وأذاقوا العدو الويل، وألحقوا به الكثير من الخسائر البشرية والمادية، ودفعوا الثمن بعد أن تم الالتفاف عليهم، فمنهم من قضى شهيداً ومنهم، مثل فارس، حكم بالمؤبدات، وهذه الرواية ومن خلال سرد تفاصيل حياة الأسير في الزنزازين، بين الانفرادي والجماعي وعلاقة الأسرى بعضهم ببعض، فهي أيضا تؤرخ لتلك المرحلة النضالية من تاريخ فلسطين.

كما أنها تتطرق إلى دور العميل، المنبوذ من شعبه، وهذا تكرر في أكثر من عمل للأسرى، فقد قرأته في زغرودة الفنجان للأسير حسام شاهين، وقرأته في رواية للأسير هيثم جابر، وتكرر في أعمال أخرى للأسرى، وهذا يشكل رسالة من الأسرى للشعب الفلسطيني على ضرورة محاصرة والقضاء على العمالة والعملاء الذين خانوا شعبهم ووطنهم وتسببوا باستشهاد واعتقال أبطالنا.

أخيراً أؤكد أن كل عمل للأسرى يرى النور هو بمثابة دعم لهم وأن أدبهم أصبح يشكل حالة مختلفة على صعيد الأدب العربي، وعلينا نحن الذين ندعي الحرية، أن نحفر لهم الأنفاق ونطير الحمام إلى نوافذ زنازينهم، وأن ندعمهم بكل ما نستطيع، فحرية فلسطين القادمة ستكون من خلف الزنزانين بعد فشل كل مشاريع التسوية وخفوت العمل الفصائلي المقاوم، فالأسير ليس لديه ما يخشاه ولن يخسر سوى القيد كما قال حكيم الثورة.

من ثم قدم الشاعر والروائي أحمد أبو سليم قراءة نقدية في رواية فارس وبيسان ، فقال :

عالم جديد هو ذلك العالم الَّذي ينفتح أَمام عينيك حين تُنقل معصوب العينين من عالمك الَّذي تعرفه إلى عالم آخر أَضيق من ثقب إبرة يُسمَّى زنزانة انفراديَّة ، آنذاك سيكفُّ الجسد عن حركته ونشاطه المعروف ، وسيتوقَّف الزَّمن عن جريانه المألوف، ستتباطأ حركة عقارب السَّاعة، مع تباطؤ حركة الجسم ، ويبدأُ العقل بأَخذ حيِّز الحركة ، يتمدَّد ويتقلَّص ، ينقبض وينبسط ، يتحرَّر من سجنه بالهروب من الواقع المتجمِّد عكسيَّاً إلى الماضي ، يعيد تعريف كلِّ ما جاء فيه من مفاهيم وأَحداث ، إنَّها نقطة التحوُّل ، وهي نقطة الصِّراع الَّذي يتجلَّى في أَبشع صورة ، صراع العين ليس مع المخرز إنَّما مع الرَّصاصة.

كيف بوسع العين أَن تتغلَّب على الرَّصاصة ؟

يقدِّم ثائر حمَّاد نموذجاً إنسانيَّاً فريداً لو دقَّقنا النَّظر فيه ، إنَّه النَّموذج الفلسطينيُّ الَّذي سيجد ذات يوم من يعيد دراسته في هذا العالم ، ويعترف بأَنَّ الأَسير الفلسطينيَّ قدَّم للعالم نموذجاً خاصَّاً فريداً ، استطاع أَن يجترح الحياة من رحم الموت ، ويبقى رغم كلِّ معوِّقات الحياة قادراً على البقاء ، بل والتمدُّد ، وإعادة تدوير آلة الزَّمن الَّتي يحاول الاحتلال أَن يكبح جماحها بكلِّ ما أُوتي من قوَّة .

إنَّها معركة إرادة خالصة ، ففارس الَّذي يُلقى القبض عليه من قبل جنود الاحتلال لقيامه بعمليَّة ضدَّهم ، وقتل البعض منهم ، يخوض معركة الإرادة الَّتي لا يملك فيها إلاَّ قدرَته على الصُّمود ، يقضي ثلاث سنوات متواصلة في العزل الانفراديِّ ، في زنزانة حقيرة خارج المكان والزَّمان ، لكنَّه يبقى مصمِّماً ليس على البقاء فحسب ، إنَّما على تحدِّي السِّجن والسَّجان ، يقاوم ضعف الإنسان فيه ، يشحذ همَّته بذاته ، كيف لا وهو يخوض صراعاً من أَجل إعادة تعريف من هو الإنسان ، هو، أَم ذلك السَّجان الَّذي يمارس عليه كلَّ صنوف العذاب الَّتي اخترعتها آلة الاحتلال.

ولكنَّ السُّؤال الَّذي سيبرز بعد ذلك : هل يبقى الإنسان متوازناً وسويَّاً بعد كلِّ هذا الاعتقال الانفراديِّ ، والعذاب النَّفسيِّ الَّذي مورس ضدَّه ؟

وسيأتي الجواب من الجدَّة الَّتي أَرسلت له رسالة وهو في زنزانته الانفراديَّة تحمِّله حملاً إضافيَّاً هو المقيَّد المعزول السَّجين الَّذي لا يملك شيئاً من إرادته ، إنَّها تعيد ترتيب أولويَّات الحياة ، وترى بنظرتها الثَّاقبة أَنَّ فارس هو الأَكثر تأهيلاً لرعاية بيسان الصَّغيرة بعد موت الجدَّة ، بيسان ابنة عمَّته ، الَّتي فقدت والدها وهي في الثَّالثة من عمرها ، حيث اكتشفت عمالته لليهود ، وهجر عائلته متِّجهاً للاستقرار في دولة العدوِّ، تاركاً الصَّغيرة تعاني لطخة عاره ، حين يعايرها الأَطفال قائلين لها إنَّها ابنة جاسوس .

الجدَّة تعرف أَنَّ عار بيسان لا يطهِّره إلا عذاب فارس ، لذا تركت كلَّ أُولئك القادرين على رعاية بيسان في الخارج ، وعلَّقت الجرس في عنق فارس ، فهو المؤهّل لهذا الدَّور العظيم .

يطرح ثائر الحرُّ مجموعة هائلة من الأَسئلة الصريحة حيناً والمبطَّنة حيناً آخر ، إنَّنا ننظر من الزنزانة أَو السِّجن فيما بعد حيث سيقضي سنوات عمره ومؤبداته الكثيرة ، من الدَّاخل إلى الخارج ، عكس البشر، الَّذين سينظرون إلى فارس من الخارج إلى الدَّاخل ، وقد يلتبس الأَمر في عمق الأَسئلة ، حيث سيتبادل الدَّاخل والخارج الأَدوار ، فلا يعود عاقل يفرِّق بينهما ، ولا نعود نفهم أَي الجهتين هي الدَّاخل وأَيُّهما هي الخارج .

فالأَسير الَّذي يدخل إلى السِّجن شبه أُميٍّ ينهي شهادات الجامعة العليا ، ويصبح منظِّراً لأَنَّه عرف كيف يستثمر الوقت ، ويعبِّئ ساعة الزَّمن رغم إجراءات الاحتلال البغيض .

إنَّ الخارج ليس خارجاً بالضَّبط ، والدَّاخل ليس داخلاً بالضَّبط ، إنَّ ما بينهما هو خطٌّ واه ضعيف ، خطٌّ يكاد لا يرى بالعين المجرَّدة ، فالأَسير يتشبَّث بالخارج ما يشكِّل له قوَّة معنويَّة وماديَّة ونفسيَّة على حدِّ تعبير ثائر ، إنَّه يتشبَّث بنا ، ونحن هنا ، نعلن تشبُّثنا به ، ونعلن انتماءنا له ، وغني عن القول إنَّ معركته هي معركتنا ، وإنَّ انتصاره هو انتصارنا ، كما أَنَّ انتصارنا هو انتصاره….. إنَّهم البلُّورة الَّتي حافظت على نقائها رغم كلِّ الشَّوائب ، فتعالوا لنعلن معاً إنَّنا جزء من معركة الأَسرى حتَّى التَّحرير والنَّصر .

وإنَّها لثورة حتَّى النَّصر.

في ختام الأمسية التي حضرها نخبة من الشعراء والأدباء والمثقفين كرّم الأستاذ صالح الجعافرة رئيس منتدى البيت العربي الثقافي المشاركين.