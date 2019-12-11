عمان – الغد – تنطلق يوم الجمعة، منافسات الجولة الثانية من بطولة تحدي بنوك الأردن 3×3 لكرة السلة والتي تقات في صالة أكاديمية سام دغلس بمجمع الملك الحسين للأعمال بتنظيم مؤسسة قعوار لتنسيق وإقامة البطولات الرياضية.

واختتمت يوم الجمعة الماضي فعاليات الجولة الأولى التي يشارك فيها على امتداد ثلاث جولات، عشرة فرق من تسعة بنوك وهي: كابيتال بنك “فريقين”، بنك الاتحاد، مصرف الراجحي، بنك الإسكان، البنك الأردني الكويتي، البنك الأهلي، البنك العربي، INVESTBANK، وبنك الأردن.

وتحظى البطولة بموافقة اللجنة الأولمبية الأردنية، وتم الاستعانة بحكام الاتحاد الأردني لكرة السلة.

وحقق فريق بنك الاتحاد لقب الجولة الأولى، بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق البنك الاهلي بنتيجة 20-11.

ويتصدر أنس خشان، لاعب البنك الأهلي، قائمة أفضل المسجلين في المنافسات حتى الآن برصيد 50 نقطة، تبعه نايف جميعان، لاعب كابيتال بنك، برصيد 28 نقطة، وكلا من سند حتر من بنك الاتحاد، ومحمد ادعيس من بنك الأردن، برصيد 25 نقطة لكل منهما.

وشهدت المنافسات تواجداً جماهيرياً ملفتاً خاصة من موظفي البنوك الذين آزروا فرقهم بشكل متواصل.

ويهدف منظمو التحدي إلى نشر ثقافة كرة السلة في المجتمع الأردني، والمساهمة في تطويرها مقارنة بالإنجارات التي حدثت للعبة على المستوى القاري والدولي.

يذكر أن مؤسسة قعوار لتنسيق وإقامة البطولات الرياضية Jordan 3×3 أسسها رامز قعوار في العام 2016، حيث قامت بتنظيم أكثر من 47 بطولة.