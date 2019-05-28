“ثقافة إربد” تستضيف فرقة “ابن عربي” المغربية للإنشاد الديني

الغد- استضافت مديرية ثقافة إربد يوم أمس الاثنين، على مسرح قاعة المؤتمرات والندوات في مركز إربد الثقافي فرقة “ابن عربي” المغربية للإنشاد الديني، بقيادة المايسترو أحمد الخليع، وخمسة عازفين من بينهم عازف دف خاص للإنشاد الصوفي- ومنشد الفرقة عبد الله المنصور، وعازف العود هارون تبول، وعازف الناي عبدالواحد الصنهاجي، وكيفان شميراني، وأسامة الخليع”، وذلك ضمن البرنامج الثقافي الذي أطلقته وزارة الثقافة في شهر رمضان المبارك لعام 2019.

وتعتمد الفرقة في أدائها على قصائد “ابن عربي” وعلى قصائد رموز الشعر الصوفي أمثال جلال الدين الرومي، ورابعة العدوية والحلاج وعمر بن الفارض المصري وأبي الحسن الششتري.

من جهته قال مدير ثقافة إربد الدكتور سلطان الزغول في تصريح صحفي؛ إن مديرية الثقافة ومن خلال استراتيجية تنويع برامج الفن والثقافة والابداع منذ مطلع العام الحالي تسعى إلى جذب واستضافة الفرق الفنية الدولية في مختلف مجالات الفنون إلى محافظة إربد، مشيرا أن هناك خطط عملية لجعل مركز إربد الثقافي وجهة لأبرز الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية ووجهة للفنانين والمبدعين من مختلف الدول عربيا وعالميا.

يذكر أن مديرية ثقافة إربد تنتهج سياسة الانفتاح والشراكة مع كافة المؤسسات الفنية الرسمية والدولية في إطار تقديم رسالتها الثقافية التنويرية.