“ثقافة إربد” تعرض مغناة بعنوان “صرخة للقدس”

إربد- عرضت مديرية ثقافة محافظة إربد، مساء أول من أمس، عبر منصاتها الإعلامية الإلكترونية مغناة بعنوان “صرخة للقدس”، من كلمات الدكتور محمود العكور وألحان الموسيقار هاني رجب.

والمغناة التي جاءت بقافية مسكنّة عبر فواصل شعرية، تأتي ضمن برنامج التكيف الثقافي “الثقافة عن قرب”، الذي أطلقته وزارة الثقافة في مديرياتها في محافظات المملكة.

يذكر أن مديرية الثقافة تواصل بث أنشطتها الفنية والإبداعية والفكرية في العالم الافتراضي معتمدة على التكنولوجيا الرقمية السمعية والمرئية، بالشراكة مع عدد من الهيئات الثقافية والشباب الفاعلة في المحافظة.-(بترا)