“ثقافة” التمييز بين الجنسين!

التقرير الذي نشره المنتدى الاقتصادي العالمي قبل يومين، حول انحسار الهوة بين رواتب الرجال والنساء في العالم، مهم جدا، خصوصا أنه يعطي مؤشرات لتحسن وضع المرأة حول العالم، بما يعكس خطوات إيجابية في طريق تحقيق المساواة في سوق العمل.

المفارقة أن التقرير توقع أن تزول الفوارق بين الرجال والنساء في أوروبا الغربية خلال 61 عاما، أما في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فقد يتطلب الأمر 153 عاما.

التقرير الذي تناول أربعة مجالات، هي الصحة والتعليم والسياسة وعالم العمل، جاء متزامنا مع كتاب صادر عن إحدى البلديات الأردنية، وتم تداوله على السوشال ميديا بشكل واسع، يعرض فيه رئيس البلدية عدم موافقة المجلس البلدي على تعيين (أنثى) في موقع مدير تنفيذي في البلدية!

يتضمن الكتاب ثلاثة أسباب لهذا الرفض، أولا أنه “من المناسب أن يكون المدير التنفيذي ذكرا”، ثم “أن يكون من أبناء عشائر المنطقة”، وثالثا “يتطلب أن يكون المدير التنفيذي ذكرا”!

مثل هذا الكتاب، بالتأكيد، ليس فقط ينم عن ثقافة ذكورية لا ترى في المرأة مكافئا للرجل، وتضعها في مرتبة دونه، مهما امتلكت من شهادات وخبرات، أو أن هناك آراء واسعة ما تزال أن مكان المرأة هو البيت، وتحديدا في المطبخ، بل أيضا يتعارض مع أحكام الدستور الأردني، ومع مبدأ سيادة القانون الذي نتشدق به ليلا ونهارا!

قد يقول بعضهم إننا في الأردن حققنا قفزات واسعة في طريق تحقيق المساواة بين الجنسين، وأن المرأة الأردنية تتمتع بحقوق كثيرة لم تكن في متناول يدها قبل عقود قليلة. قد يكون ذلك صحيحا نسبيا، ولكن لو نظرنا إلى الإحصائيات التي تخرج عن الجهات الرسمية لعرفنا أن الطريق ما يزال طويلا أمامنا.

آخر الأرقام الرسمية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، جاءت في الربع الأول من العام الحالي، وتشير إلى هناك فجوة كبيرة ما تزال قائمة بين الرجل والمرأة في النواحي الاجتماعية والاقتصادية والإدارية في الأردن، وأن إنجازاتها ما تزال محدودة، وتشكل أقلية في القيادات العليا.

وتشير الأرقام إلى أن واحدا من بين كل خمسة أعضاء في السلك الدبلوماسي والقضائي هي أنثى، وواحد من بين كل ثلاثة أعضاء في الأحزاب السياسية هي أنثى، وواحد من بين تسعة سفراء هي أنثى.

في التعليم العالي، فرغم تسجيل نسبة التحاق الإناث في الجامعات الأردنية 51.6 % مقابل 48.4 % للذكور، إلا أن 25 % فقط من مجموع أعضاء الهيئة التدريسية هن من الإناث.

كما تبين الأرقام ضعف مشاركة المرأة الأردنية في سوق العمل إذ وصلت النسبة إلى 17.7 % فقط، معظمهن من المشتغلات بأجر، بينما نسبة المشتغلات صاحبات الأعمال ممن يعملن لحسابهن الخاص لم تتعد 5.0 %.

ويبين الخبراء أن أسباب ضعف مشاركة المرأة الأردنية في سوق العمل، عائدة إلى فجوة الأجور، إذ يبلغ متوسط الأجر للإناث في القطاعين العام والخاص 446 دينارا مقابل 499 دينارا.

هذه أرقامنا التي ينبغي أن لا نفخر بها، والتي يتوجب علينا معها أن نسعى إلى تمكين المرأة في مختلف القطاعات، لا أن نقترع على إقصائها من وظائف مستحقة.. فقط لأنها أنثى!