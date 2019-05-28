ثقافة العيب أم ثقافة عدم المعرفة

‏ثقافة العيب هو المصطلح الدارج لجلد الشباب العاطلين عن العمل عند التطرق للبطالة التي أصبحت مشكلة عابرة للحكومات وفي نظر الجميع كالمريض الذي لا يمكن شفاءه وإنما نبحث عن المسكنات التي تضمن أن تخفف من حدة هذه المشكلة، إلى أن تمادى معدل البطالة بحسب ‏الأرقام الرسمية تشير إلى أن البطالة قد قاربت نسبة 19%، هذا غير أعداد القادرين على العمل ويأسوا من البحث عن العمل وبالتالي أصبحوا خارج أرقام البطالة.

‏بين الفينة والأخرى تقوم الحكومة بأخذ إجراءات من أجل الضغط على القطاع الخاص لكي يزيد من توظيفه للأردنيين في حين أن القطاع الخاص وخاصة القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة يشكو من عدم توفر العمالة الأردنية التي تلبي احتياجاته، أو مواجهة ما يسمى بثقافة العيب لدى الشباب الأردني هذا على الرغم من الطاقة الاستيعابية المتناقصة لدى القطاعات الإنتاجية نتيجة لما مرت به من صعوبات وتحديات خلال السنين الماضية. إذا أين المشكلة؟

‏المشكلة في رأيي تكمن في مخرجات نظام التعليم المدرسي في الأردن، حيث انه يوجد ما يزيد عن 90% من طلاب المدارس في المسار الأكاديمي والباقي في المسار المهني الذي يستخدم أيضا للتحول الى الأكاديمية بعد اجتياز الثانوية العامة، حيث بقيت الصورة النمطية حول التخصصات الأكاديمية أنها ذات وجاهه أكثر لاعتبارات اجتماعية أو اعتبارات مالية حيث كان التوسع في هذا المسار نتيجة للفرص التي كان يحصل عليها الشباب المتعلم في الدول المجاورة والتي ترفد الاقتصاد الوطني من خلال ما يسمى بحوالات العاملين، ‏في حين أن المشكلة في تزايد خصوصاً إذا ما علمنا ان اعداد الذين لم يجتازوا الثانوية العامة تزيد عن 300 الف وهم الان بين الانتظار لعلهم يحصلوا على فرصة نجاح او الحصول وظيفة بعيدة عن أي حرفة لانهم لم يتدربوا سابقا.

ولذلك، ولحل هذه المشكلة يجب القضاء على ثقافة ما اسميه بعدم المعرفة لان الباحث العمل الذي لم يجتاز الثانوية العامة في المسار الأكاديمي يصبح من الصعب عليه أن يختار العمل الذي لم يعرفه ولم يتدرب عليه في حياته، فجميع المحاولات التي قامت بها الحكومة لم تنجح بالشكل المطلوب لأن ثقافة الأكاديمية ترسخت لدى الشباب الأردني الذي ينتظر أن ينجح في الثانوية العامة ولو بعد حين.

‏لذلك نحتاج إلى مشروع وطني لمدة لا تقل عن 5 سنوات نستطيع من خلاله أن نرفع بشكل سنوي طلاب المسار المهني بنسبة لا تقل عن 5% على حساب المسار الأكاديمي لكي نصل إلى ما نسبته 40% من مخرجات التعليم والتدريب هي من المسار المهني، وبالتالي نكون قد رسمنا خارطة واضحة لمحاربة مشكلة البطالة وبالتالي الإحلال التدريجي للعمالة الأردنية المبني على أسس علمية وليس من خلال القرارات المفاجئة غير المدروس أثرها على الاقتصاد الكلي وتعطيل الإنتاج.