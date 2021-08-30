“ثقافة الكرك” تطلق مجموعة دورات تدريبية

الكرك- أطلقت مديرية ثقافة الكرك، مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة، في مركز الحسن الثقافي، وذلك ضمن برنامج التدريب وبناء القدرات وتنمية المواهب الإبداعية الذي تقيمه وزارة الثقافة، بدعم من صندوق الحسين للإبداع والتفوق.

وقالت مديرة الثقافة عروبة الشمايلة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الدورات التدريبية التي تم إطلاقها هي دورة في التمثيل والمسرح ودورة بالعزف والغناء ودورة بالرسم والخط العربي ودورة بمهارات القراءة والإعلام الرقمي. وأضافت ان جزءا كبيرا من المشاركين في هذه الدورات هم من الفائزين بمسابقة موهبتي من بيتي، التي أقامتها الوزارة خلال جائحة “كورونا” 2020، والتي تستمر حتى نهاية شهر تشرين الثاني من العام الحالي.

وأشار رئيس فرقة الكرك للفنون الشعبية والمسرح المدرب يحيى القسوس إلى أن دورة الغناء تعد الأولى بالكرك، حيث تركز على أنماط التراث الشعبي بالغناء ضمن أوزانه المختلفة: الشروقي والهجيني والحداء والرويد والسامر والرجيد. وأضاف أن لكل نوع من هذه الأنواع طريقة في الغناء وجميعها تهدف إلى وصف الحياة فيها من مدح وثناء وغزل ضمن إيقاع يأتي بأفكار ومعان سامية تعكس مستوى الحكمة والفلسفة، لافتا إلى أن الفنون في الكرك متجذرة منذ أزمنة بعيدة وبأشكال جمالية مختلفة.- (بترا)