ثقب في الرأس

معاريف

اسحق بن – نير 13/9/2021

كل شيء، في نهاية المطاف، يتبين كسياسي. لفرار زبيدي والسجناء من الجهاد ايضا عبر ثقب في المرحاض من سجن جلبوع توجد صلة سياسية، اوسع بكثير مما يبدو للعيان. هذا هو السياق للاستراتيجية الشوهاء في إدارة الأزمة الدموية المتواصلة مع الفلسطينيين، لشخص واحد، رئيس الوزراء والسائرين خلفه من وزراء جبناء ومؤيديه الصارخين والمحرضين.

لقد بدأ هذا عندما قرر نتنياهو الواعظ الأخلاقي من جزيرة المليارديريين في هاواي، وحده، كالعظيم بان حماس، المنظمة الدينية، يمكنها أن تشكل أداة في الصراع لتحطيم أهمية، قوة، نفوذ وقدرة السلطة الفلسطينية، برئاسة أبو مازن. بين كل اللجان الممكنة لكشف الحقيقة عن كل ما فعله حكم بيبي في إسرائيل والتي اقترحها أمنون ابرموفيتش في استوديو الجمعة في القناة 12 – مثل كيف وصلنا لإيران كدولة حافة نووية، لحزب مع مئات آلاف الصواريخ المهددة لإسرائيل، إلى الجريمة النكراء التي سيطرت على الوسط العربي، وعلى طرق وبلدات الجنوب، والى فتيان التلال الذين يلقون بالرعب ليس فقط على رعاة ومزارعي الزيتون الفلسطينيين بل وايضا على الشرطة والجيش – يجدر ان نقترح ايضا لجنة تحقق فيما إذا كان اتفاق مباشر أو غير مباشر بين مندوبي نتنياهو وحماس. ما الذي اعطوه لهم غير المال في الحقائب، البضائع في الشاحنات والاحتواء للعمليات والاحتشاد على الجدار، البالونات المتفجرة والحارقة، والاستقلالية للجهاد، المدعوم من إيران؛ وما الذي تلقيناه منهم في المقابل باستثناء الجولات المتكررة للصواريخ وقذائف الهاون على بلدات الغلاف والانجرار الى معارك دون حسم، والكثير من الدمار والمصابين؟ وكل ذلك من أجل المصلحة لنتنياهو : تحييد أبو مازن والسلطة ، حتى بثمن سيطرة حماس على الضفة وابعاد كل امكانية للمفاوضات على الفصل واقامة دولة فلسطينية. هذا هو الثقب الكبير الذي حفره رئيس الوزراء في الردع الامني وفي المنطق الوطني.

هل تضمن الاتفاق المزعوم ايضا الحكم الذاتي الذي تلقاه السجناء الأمنيون في السجون – الاسكان حسب الانتماء التنظيمي، القصورات المذهلة في الرقابة، الاستخبارات، المتابعة، التفتيشات المفاجئة، التحقيقات، التنصتات؛ استخدام حر للهواتف المهربة، التحرش بالسجانات، المنح، التعليم الأكاديمي، المطالب الانذارية للسجناء، التهديد بالاحراق، بالعنف تجاه السجانين وباعمال الشغب؟ من الصعب أن نصدق بان كل هذا يمكن ان يوجد بدون موافقة صامتة، غض نظر، تعاون وتسهيل شروط الاعتقال من جانب مأمورية مصلحة السجون. ولكن اتهام مصلحة السجون فقط هو مثل تقديم حارس الكتيبة للمحاكمة مثلما هو في الكليشيه الشهير.

هل احد ما من فوق نقل الى مصلحة السجون نوايا خفية من خلال مبعوث؟ ربما من اجل تحقيق الهدوء بين السجناء الامنيين ومن اجل ان تستمر سياسة الاحتلال البيبية في الضفة لارضاء المستوطنات والقضاء على السلطة؟ لقد خدع رئيس الوزراء السابق الجميع على طريقته، غير ان حلفاءه المزعومين خدعوه وخرقوا الاتفاق. بحكم القوة التي منحت لحماس والجهاد وبؤس مصلحة السجون وسجانيها خرج من سجن جلبوع الهروب الكبير. بدأ مثلما في فيلم “ستيف ماكوين” عندما اصبح الفارين الشجعان اسطورة فلسطينية للانتصار على اسرائيل العظمى وانتهى تقريبا ببؤس القبض على معظم الفارين، المنهكين، الجوعى والمتروكين. ان نجاح القبض عليهم يغطي على الدهشة من هربهم ويعزز وزير الامن الداخلي عومر بارليف والحكومة كلها. هذه الحكومة التي تبدأ بالانتصار على الموجة الرابعة لكورونا، وبالتوازي تبدأ باكتشاف الإصابة العامة الهائلة التي تتسلل من الثقوب التي خلفها وراءه بنيامين نتنياهو، في ختام 12 سنة من حكمه.