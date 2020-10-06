ثلاثة أخطار تشكلها إصابة ترامب بكوفيد على العالم

ترجمة: علاء الدين أبو زينة

جيريمي شابيرو* – (المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية) 2/10/2020

ما يعنيه أن يعلق ترامب في الحجر الصحي يمكن أن يقلق الولايات المتحدة والعالم بطرق مخيفة.

في خبر من المؤكد أن يكون الأول من بين العديد من “مفاجآت أكتوبر”، علِم العالم يوم الجمعة أن دونالد ترامب وزوجته قد أصيبا بفيروس “كوفيد-19”. وبالنسبة لزعيم سياسي، تعد الإصابة بمرض خطير تحديًا شخصيًا بالطريقة العادية، وتحديًا مؤسسيًا لضمان الاستمرارية والثقة في الحكم. وهي، بالنسبة لرئيس الولايات المتحدة، مصدر قلق للعالم بأسره أيضاً. وعلى المستوى الشخصي، لا يسعنا إلا أن نتمنى لهما الشفاء العاجل. ولكن كيف يجب أن يرى العالم المخاطر المؤسسية لمرض الرئيس؟

ليست فكرة إصابة ترامب كرئيس بالفيروس في حد ذاتها مزعزعة للاستقرار. فمن الناحية المؤسسية، تمتلك الحكومة الأميركية قدرًا هائلاً من خطط الخلافة في التعديل الخامس والعشرين، ويمكن القول إن لديها من ذلك أكثر من أي دولة أخرى على وجه الأرض. وقد شوهدت مثل هذه الترتيبات وهي تعمل من قبل، لا سيما خلال إدارة جورج دبليو بوش -حيث سلم الرئيس مقاليد الأمور مرتين إلى نائب الرئيس خلال فترات إجرائه عمليات لتنظير القولون. وفي ظل الظروف الحالية، لا يدير ترامب حكومة الولايات المتحدة حقًا على أي حال، إنه يعطلها فقط على فترات شبه عشوائية. ولذلك، فإن غيابه سيزيد في الواقع من تماسك السياسة الأميركية واتساقها.

تسلط هذه الملاحظة غير العادية الضوء على أن ما كان دائمًا مزعجًا للاستقرار بشأن إدارة ترامب ليس سياساته في الحقيقة، إنه هو نفسه -عدم القدرة على التنبؤ بتصرفاته، وانفجارات الغضب الشديدة، وهجماته التي لا داعي لها على الحلفاء، وانغماسه الكبير في الذات. وبهذا المعنى، من المرجح أن يكون مصدر القلق لدى الحكومات الأجنبية هو تأثير المرض على نفسية الرئيس الهشة. ويكاد يكون منظوراً عالمياً مشتركاً بين الحكومات في أوروبا أن ترامب ليس مستقرًا، بمعنى أنه طفل صغير أكثر من كونه مجنونًا. ولكن، كما يعلم أي والد، فإن حبس طفل صغير في غرفة لمدة أسبوعين لا يؤدي إلى تحسين السلوك.

هناك العديد من الاحتمالات المخيفة:

• يحتمل كثيراً أن يجلس ترامب في الحجر الصحي لمدة 10-14 يومًا المقبلة، وهو ينثر الكراهية والإحباط عبر “تويتر”. ويمكن أن تنتج عن هذا بسهولة نوبات غضب ملحمية صاخبة تستهدف أي هدف يمر عبر شاشة تلفازه، ربما بما في ذلك الحلفاء الأوروبيون وغيرهم من حلفاء الولايات المتحدة.

• في عزلته النسبية، يمكن أن يصبح أكثر إصابة برهاب الشك بشأن الانتخابات ويزرع بذور الفوضى لما بعد الانتخابات. ومن المحتمل أن يكون لهذا تأثير مزعزع للاستقرار على الديمقراطية الأميركية، وربما يتسبب في اضطرابات داخلية في أعقاب الانتخابات.

• في ظل حاجته الماسة إلى الانتباه الذي سيفتقده بسبب عدم وجود تجمعات انتخابية، يمكن أن يصرّ على طرح المزيد والمزيد من الأفكار السياسية المجنونة التي تجلب له الاهتمام الذي يتوق إليه. وقد يشمل ذلك إعادة إشعال الحرب التجارية مع الصين كعقوبة لها على فيروس كورونا الذي أصابه، أو حتى إذكاء التوترات التجارية مع أوروبا.

كما أن حقيقة كون الرئيس قد أصيب بفيروس كوفيد، بعد مرور أكثر من ستة أشهر على قدوم الوباء (على الرغم من تصريحه قبل 10 أيام بأن الفيروس بالكاد يصيب أحداً)، ستعزز أيضًا وجهة النظر في الخارج بأن استجابة الولايات المتحدة كانت غير كفؤة. ويبدو أن إدارة ترامب بشكل خاص غير قادرة سياسيًا ولا فكريًا على أخذ المرض على محمل الجد وتنفيذ خطة فعالة للتعامل معه، حتى في منزل ترامب نفسه. وقد أصبح عدم الكفاءة هو الفكرة المهيمنة على الفهم الأوروبي لاستجابة الولايات المتحدة للفيروس. ويمكن القول إن ذلك قد أضر بشكل دائم بالشعور بكفاءة الولايات المتحدة وقدرتها على القيادة العالمية -حيث سلط الضوء على مدى العمق والديمومة اللذين يمكن أن تستمر بهما المعارك الأميركية الداخلية في الانتشار إلى السياسة التي تهم الخارج.

ربما يكون التأثير على السباق الرئاسي في الولايات المتحدة، والذي يستحوذ على معظم التحليلات والتكهنات في الصحافة الأميركية، أقل أهمية (على افتراض أن لا يصبح مرض الرئيس خطيرًا). سوف تتوقف حملة الرئيس لمدة أسبوعين مع راحته المنزلية وسيعود الاهتمام إلى تعامله السيئ مع الوباء. لكن السباق ظل مستقراً بشكل مذهل خلال جائحة عالمية، وركود عميق، وأعمال شغب عرقية عنيفة، وعودة للتفوقية البيضاء. ويبدو أن الآراء في ترامب، المؤيدة له والمعارضة على حد سواء، راسخة بعمق وربما لا يمكن أن يقلق استقرارها أي شيء أقل من اعتناقه الإسلام. وأي تعاطف معه قد يجلبه مرضه سوف تتغلب عليه صورة الضعف والهشاشة اللذين يعرضهما. ولطالما كانت نقطة جاذبية ترامب المركزية هي صورته الذكورية الأولية التي توحي بالقوة والحيوية. ولهذا السبب، لم يسعَ أبدًا إلى كسب التعاطف من مؤيديه وهو لا يريده حقًا. ويمكننا أن نتوقع من البيت الأبيض أن يقلل باستمرار من شأن خطورة حالة الرئيس، حتى لو كان على وشك الموت.

قد يصبح الموقف أكثر تعقيدًا إذا كان ترامب قد تمكن من إصابة خصمه جو بايدن بالمرض خلال مناظرة الأسبوع الماضي، آخذاً تكتيكات الحملة القذرة إلى ذرى جديدة. وسيحبس كل من الأوروبيين والأميركيين أنفاسهم أثناء انتظار إعلان حملة بايدن نتيجة الاختبار، وهو ما سيفعلونه على الأرجح في اليوم أو اليومين المقبلين. وإذا مرض بايدن حقاً، فإن من شأن ذلك أن يدفع بالسباق الرئاسي إلى مزيد من الاضطراب. (تحديث: ظهرت نتيجة اختبار بايدن سلبية).

لذلك، وبافتراض أنك لا تعاني من مرض “كوفيد-19″، تنفس بهدوء واستعدّ لمزيد من مفاجآت أكتوبر.

*مدير الأبحاث في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية. عمل سابقًا مستشارًا خاصًا لمساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا وأوراسيا في وزارة الخارجية الأميركية.

*نشر هذا المقال تحت عنوان: Three dangers Trump’s covid poses the world