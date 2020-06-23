ثلاثة أسباب تجعلنا نحب هاتف Huawei Y8p المتوفر حاليًا في السوق الأردني

بطل الكاميرا الثلاثية بدقة 48 ميجابكسل المدعمة بالذكاء الاصطناعي

أصبح الهاتف الذكي من الفئة الابتدائية الأحدث من هواوي Huawei Y8p موجودًا معنا أخيرًا، وقد ألقينا نظرة مفصلة عليه بدءًا من الكاميرا المدهشة، مرورًا بأدائه القوي وتصميمه الرائع، وانتهاءً بتجربة المستخدم الذكية التي يقدمها. وهنا ثلاثة أسباب جعلتنا نحبه!

إعداد كاميرا يقوم بكل الحيل ومدعوم بالذكاء الاصطناعي

لنكن صادقين، معظمنا يقوم بالتحقق من الكاميرا أولاً في كل هاتف ذكي جديد، حسنًا، بالنسبة للهواتف من الفئة الابتدائية، يأتي هاتف Huawei Y8p مزودًا بكاميرا ثلاثية بدقة 48 ميجابكسل مدعمة بالذكاء الاصطناعي، والتي تتكون من كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل تلتقط صورًا عالية الجودة طوال اليوم. بالإضافة إلى ذلك، تعدّ الكاميرا ذات الزاوية العريضة بدقة 8 ميجابكسل مثالية لالتقاط المناظر الطبيعية وأفق المدينة والصور الجماعية دون ترك أي شخص خارج الإطار، حتى درجة مذهلة تبلغ 120 درجة، وهي زاوية عريضة جدًا. وأخيرًا، هناك كاميرا عمق بدقة 2 ميجابكسل، والتي تضيف تأثيرات بوكيه احترافية وجميلة إلى جميع صورك. يساعدك هذا الإعداد المدمج على التقاط صور ممتازة أثناء النهار والليل أيضًا… نعم الليل!

يأتي إعداد الكاميرا في هاتف Huawei Y8p مزودًا بتقنية التصوير الليلي AIS Super Night Photography التي تتيح لك التقاط صور ليلية مذهلة مع نتائج واضحة ونابضة بالحياة، بفضل قدرتها على تثبيت الصور بشكل فعال. ويضم الهاتف كذلك ميزة Master AI التي تتيح لك التقاط صور جميلة دون عناء، حيث يمكن لهذه الميزة التعرف على الكائنات في الصور وتزويدك بتحسين مخصص؛ فهي تصلح صورك بالنيابة عنك! ويمكنها أيضًا تحديد حجم الكائن وموضعه ونقاطه المركزية على الشاشة ثم ضبطه وفقًا لذلك من خلال خوارزميات الذكاء الاصطناعي. ويمكن لميزة Master AI التعرف على أكثر من 22 مشهدًا، بما في ذلك السماء الزرقاء والثلوج والنباتات والقطط والكلاب والطعام والألعاب النارية وعروض المسرح وأكثر!

هل تعتقد أننا سوف ننسى صور السيلفي؟ نود جميعًا أن تبرز صورنا الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، أو عند مشاركة صور السيلفي مع الأصدقاء على منصة المراسلة الفورية. يأتي هاتف Huawei Y8p مزودًا بكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل تدعم صور سيلفي بدقة وضوح عالية “HDR”، ولا يمكنها فقط التقاط صور السيلفي الواضحة، ولكنها أيضًا تعطي تأثيرات إضاءة خلفية لطيفة. تحت الإضاءة من اتجاهات مختلفة مثل الإضاءة الأمامية أو الإضاءة الخلفية أو من الجانب، تستخدم الكاميرا خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتعويض التداخل الناتج عن الإضاءة المختلفة. هل تعرف ما هو الأفضل من ذلك؟ يدعم هذا الهاتف وضع السيلفي الليلي، بحيث يمكنك التقاط صور السيلفي حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة – كم هو رائع هذا الأمر!

تخزين جميع الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك والاطلاع عليها في أي وقت

تريد هاتفًا به مساحة تخزين كافية لجميع الصور ومقاطع الفيديو والملفات؟ هاتفًا ببطارية كبيرة وقوية ستعيش معك خلال الأيام والليالي الطويلة؟ هاتفًا بمعالج ذكي لمعالجة سلسة وفعالة سواء لبث الفيديو أو اللعب؟ Huawei Y8p هو ما تبحث عنه! يأتي الهاتف مزودًا بذاكرة وصول عشوائي كبيرة سعة 6 جيجابايت لمعالجة سلسة لجميع مقاطع الفيديو والألعاب، بالإضافة إلى مساحة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجابايت، وهي مساحة كافية لتخزين جميع ملفات الصوت والفيديو. علاوة على ذلك، يأتي هاتف Huawei Y8p ببطارية كبيرة باستطاعة 4000 ميللي أمبير، تدعم خاصيّة AI Power Saving 7.0 التي تطيل عمر البطارية. مع هذه البطارية، لن تكون جميع الملفات التي تقوم بتحميلها، بالإضافة إلى مكالمات الفيديو التي تجريها مشكلة على الإطلاق! يأتي الهاتف أيضًا مع معالج Kirin 710F الذي يوفر أداء سلسًا وعاليًا في جميع الأوقات مع استهلاك منخفض للطاقة. لذلك، سواء كنت تشاهد برنامجك المفضل، أو تستمع إلى أكثر بودكاست مفضل لديك، أو حتى تلعب لعبة ذات كثافة عالية، مع هذا المعالج الرائع ستكون جميع التجارب سلسة. يعمل هاتف Huawei Y8p بنظام التشغيل EMUI 10.1، والذي يأتي بتصميم جديد لواجهة المستخدم يركز على كل التفاصيل لمنح شعور متميز.

تصميم أنيق ملفت للأنظار

بالطبع، هاتف ذكي بكاميرا مذهلة وأداء متميز يكتمل مع التصميم الرائع. يأتي هاتف Huawei Y8p مع شاشة Huawei Dewdrop OLED قياس 6.3 بوصة. وبالإضافة إلى دقة تبلغ 2400×1080، يمكن للهاتف الذكي عرض ألوان نابضة بالحياة وبتفاصيل واضحة. سواء كنت تلعب أو تشاهد مقاطع الفيديو أو تتصفح الصور، سيمنحك هاتف Huawei Y8p تجربة بصرية مدهشة وفرصة الاستمتاع اللامتناهي. تأتي هذه الشاشة الجميلة بمستشعر بصمة الإصبع على الشاشة لإلغاء القفل بسرعة. ويعتمد الهاتف الذكي على تصميم ثلاثي الأبعاد بلونين مذهلين هما الأزرق السماوي والأسود الليلي.

يوفر لك هاتف Huawei Y8p تجربة لعب غامرة، حيث يأتي بميزة GPU Turbo في واجهة المستخدم EMUI 10.1 مع استجابة لمس محسنة، مما يسمح للمستخدم بالبقاء متقدمًا على اللاعبين الآخرين في اللعبة. وتوفر ميزة GPU Turbo المحسنة مرئيات غامرة مع معدل إطار مرتفع باستمرار تضمن اللعب بسلاسة.

يأتي هاتف Huawei Y8p مع خدمات هواوي للهواتف النقالة (Services Huawei Mobile) ومنصة Huawei AppGallery التي تضم مجموعة واسعة من التطبيقات العالمية والمحلية، مما يجعلها ثالث أكبر متجر تطبيقات في العالم.

إذا كنت تبحث عن هاتف ذكي يتميز بكاميرا مذهلة، وأداء قوي، ومظهر أنيق، ويمنحك تجربة مستخدم ذكية، فهاتف Huawei Y8p هو الأنسب لك! يمكنك اقتناؤه اليوم بسعر 177 دينارًا مع هدية مجانية عبارة عن Band 4e بقيمة 22 دينارًا متوفرة حتى نفاد الكمية من خلال زيارة أيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي، أو طلبه من متجر هواوي الإلكتروني عبر الرابط: https://huaweieshop.jo، مع توفر خدمة التوصيل خلال خمسة أيام في جميع أنحاء الأردن، باستثناء محافظة العقبة.