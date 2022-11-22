ثلاثة أكاديميين من الجامعة الأردنية يفوزون بجائزة شومان للباحثين العرب

فاز كل من الدكتور أيمن حمدان منصور من كلية التمريض والدكتور يحيى عبد الرحمن عثمان من كلية الزراعة والدكتور رائد صلاح الغرابات من كلية الأعمال في الجامعة الأردنية بجائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب بدورتها الـ40 للعام 2022.

وجاء فوز منصور، الذي حاز على الجائزة مناصفة، عن حقل العلوم الطبية والصحية في موضوع “التقدم في معالجة الأمراض والتشوهات النفسية”، فيما جاء فوز عثمان، مناصفة كذلك، عن حقل العلوم التكنولوجية والزراعية في موضوع ” نظريات وتطبيقات في الزراعة بدون تربة”، بينما فاز الدكتور رائد صلاح عبد القادر الغرابات عن حقل العلوم الإدارية والاقتصادية في موضوع “أثر التسويق الإلكتروني في عالم الأعمال”، وذلك نظير ما قدموه إلى العلم والبحث العلمي.

وفاز بالجائزة 17 باحثًا من مختلف الجنسيات العربية، في ستة حقول، تضمنت 12 موضوعًا لهذه السنة، فيما توزعت الجائزة على الفائزين حسب الجنسيات التالية: 7 أردنيين، 3 مصريين، و2 من لبنان، و2 من السعودية، وواحد من كل من سوريا والسودان وتونس.

ويُشار إلى أن الجائزة تُمنح لنتاجٍ علميٍّ متميّزٍ يؤدي نشره وتعميمه إلى زيادة في المعرفة العلمية والتطبيقية، والإسهام في حل مشكلات ذات أولوية محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا، ونشر ثقافة البحث العلمي.

وتتكون الجائزة من شهادة تتضمن اسمي الجائزة والفائز والحقل الذي فاز به، ومكافأة مالية قدرها 20 ألف دولار، ودرع يحمل اسم الجائزة وشعارها.

وتضم حقول الجائزة: العلوم الطبية والصحية، والعلوم الهندسية، والعلوم الأساسية، والعلوم الإنسانية والاجتماعية والتربوية، والعلوم التكنولوجية والزراعية، والعلوم الإدارية والاقتصادية.