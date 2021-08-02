ثلاثة تحذيرات هاتفية

معاريف

يوسي احيمئير 2/8/2021

كنت طفلا ابن ثلاث سنوات، أسكن في حي ماكور باروخ المقدسي عندما هز انفجار شديد سماء القدس. لم يكن هذا بعيدا عن بيت سكننا، في قلب مركز الحكم الأجنبي البريطاني في بلاد إسرائيل. فندق “الملك داود”. مرت 75 سنة منذئذ، ويخيل أن صدى الانفجار ما يزال يسمع. صرخة الضحايا لم تصمت. وهي تعود لتسمع كل سنة، على أفواه أنسالهم. هؤلاء يوجهون إصبع اتهام نحو منفذي العملية -المنظمة العسكرية الوطنية “ايتسيل” بقيادة مناحم بيغن. بالفعل، كانت العملية محملة بالمصيبة. 91 ضحية أخرجت من بين أنقاض الجناح الجنوبي الذي انهار بكامله، انفجار العبوات الناسفة التي زرعت في أواني الحليب وأدخلت الى قبو المبنى. بريطانيون، عرب ويهود دفعوا الثمن بحياتهم. معظمهم أبرياء. أوائل من أعربوا عن الألم من نتائج العملية كانوا المسؤولين عنها -قيادة الايتسيل. ليس لهذه النتيجة القاسية قصد المبادرون والمقاتلون من بين صفوف المنظمة السرية، التي قاتلت ببسالة لطرد البريطانيين ولإقامة الدولة اليهودية.

هدف العملية كان بالطبع قيادة الحكم البريطاني، التي نزلت بأفخر فنادق القدس، مثلما في حينه الآن أيضا. هذا وقع بعد الحرب العالمية الثانية، التي في أثنائها أوقفت الايتسيل النار، تعاونت مع البريطانيين، ضحت بقائدها دافيد رزئيل كي تهزم الطاغية النازي، الذي وصلت فروعه الى الشرق الأوسط. وكان الأمل أن يخفف هذا التعاون وطأة القبضة الحديدية التي اتخذها البريطانيون تجاه الحاضرة اليهودية في ظل تفضيل السكان العرب. ليس هكذا كان. وعليه، حتى قبل أن تنتهي الحرب العالمية، عندما لاحت هزيمة الألمان، أعلنت الايتسيل الثورة. لم يكن هذا إعلانا في الظلام. فقد وجد تعبيره في سلسلة عمليات كبيرة، أليمة، سرعت اتخاذ القرار في لندن بالخروج من بلاد إسرائيل والإعلان عن استقلالها.

منظمة الدفاع “الهاغناة” كانت في سر العملية المخطط لها، التي جاءت في أعقاب “السبت الأسود” الذي صادر فيه البريطانيون وثائق حساسة في مكتب الوكالة اليهودية في القدس، اعتقلوا قادة الحاضرة، اقتحموا البلدات والكيبوتسات وأجروا تفتيشات تعسفية. كان هذا تعبيرا واضحا عن القبضة الحديدية التي اتخذتها سلطات الانتداب تجاه الحاضرة اليهودية. وعن حق فسرت الخطوة كإشارة لانسحاب تام للبريطانيين من التزامهم بإقامة وطن قومي للشعب اليهودي، مثلما أخذوه على عاتقهم في صك الانتداب الذي منحته عصبة الأمم لهم قبل 99 سنة. وليس فقط قبضة حديدية بل غرور واحتقار تجاه قادة الحاضرة، مثل الجيش الإسرائيلي اليوم، الايتسيل في حينه أيضا اتخذ ما يسمى باللغة الراهنة: إجراء “انقر السطح”. بمعنى، تحذير للعدو قبل العملية. في حالة “ملونيتشيك” في 1946 (الاسم السري الذي أعطاه للعملية رئيس قيادة الهاغناة موشيه سنيه، حين أمر قائد الايتسيل مناحم بيغن بتنفيذها)، أعطيت ثلاثة تحذيرات هاتفية مسبقة عما يوشك أن يحدث: بالهاتف المركزي في الفندق، بالقنصلية الفرنسية المجاورة ولأسرة تحرير صحيفة “بلستاين بوست”. بل ونفذ انفجار صغير ومضبوط على مقربة من المكان. البريطانيون اختاروا التجاهل، إن لم نقل الاستخفاف. الجيش الإسرائيلي اليوم يفعل هكذا قبل ردود فعل سلاح الجو على الصواريخ والمقذوفات الصاروخية من غزة التي تطلق الى إسرائيل في كل وقت يقرر فيه رؤساء ذلك. حماس هي الأخرى تتجاهل.

النتيجة الفتاكة في فندق الملك داود شددت النقد على الايتسيل، من الداخل أيضا. هناك من يعرضون العملية كإرهاب بكل معنى الكلمة، في ظل التجاهل لحقيقة أن البريطانيين، وعلى رأسهم جون شو، سكرتير حكومة الانتداب، بتبجح عظيم، هم الذين أوقعوا على أنفسهم المصيبة الجسيمة. لو أنهم استجابوا للتحذيرات، لكان عدد المصابين طفيفا. الجيش الإسرائيلي يصنع جميلا للغزيين، يحذرهم مسبقا بالهدف الذي ستوقع عليه طائراتنا القذائف في ظل الإشارة لإخلائه الفوري من سكانه، وهكذا ينقذون أرواحهم. في الرأي العام العالمي، جزئيا، هذا لا يساعدنا. في هذه الأيام نشرت منظمة “هيومان رايتس ووتش” تقريرا اتهمت فيه الجيش الإسرائيلي على نحو مفاجئ بأنه ارتكب جرائم حرب في حملة “حارس الأسوار” حين هاجم، بزعم كاتبي التقرير، ليس فقط أهدافا عسكرية. الكراهية تجاه إسرائيل في الساحة الدولية تفوق الاعتراف بأنه تكاد لا تكون إمكانية للفصل بين عناصر عسكرية ومدنية في القطاع المكتظ والمحشور. من لا يكترث حقا بحقوق الإنسان وبحياة الإنسان -أولئك هم حماس بالأنفاق تحت غزة، والمنظمة التي تتخذ لها مركزا في أعالي البرج العاجي النيويوركي.

سواء في الكفاح في سبيل الحرية قبل قيام الدولة أم في حروب الدفاع عن الدولة وأمنها، سقط ويسقط للأسف في الطرفين ضحايا أبرياء. ليس الايتسيل في الماضي وليس الجيش الإسرائيلي اليوم هم المجرمون بل أولئك الذين ينكلون بحقوق الشعب اليهودي في وطنه، يقومون المرة تلو الأخرى بمحاولات عابثة للقضاء على إسرائيل. هؤلاء لا يخفون غايتهم. يوقعون المصائب على أبناء شعبهم ويستعينون برجال الدعاية اللاساميين الذين “يتفهمون” دوما العنف وينددون بشدة بحقنا في الدفاع عن أنفسنا. ليس للمنظمات السرية قبل قيام الدولة ولا لأذرع أمن الدولة ما يعتذرون عنه. قتالهم عادل وأخلاقي. ينبغي فقط الأسف على ضحايا النوايا المبيتة البريطانية والعربية.