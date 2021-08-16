4 شهداء برصاص الاحتلال في جنين

جنين– استشهد أربعة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأصيب آخر بجروح خطيرة خلال اقتحام مدينة جنين ومخيمها، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية صباح اليوم الاثنين.

واكدت الوزارة في بيان، ان الاحتلال قام بخطف جثتين من جثامين الشهداء الاربعة، كما وصفت اصابة المواطن بالخطيرة.

وأعلنت حركة فتح وفصائل العمل الوطني في جنين الإضراب الشامل في المدينة ومخيمها حدادا على أرواح الشهداء.

من جهتها، طالبت الرئاسة الفلسطينية، الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لوقف اعتداءاته بحق الشعب الفلسطيني، كي لا تصل الأمور إلى مرحلة لا يمكن السيطرة عليها. وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان، ان استمرار ممارسات الاحتلال وانتهاكاته لحقوق شعبنا واعتداءاته وعمليات القتل اليومية وخرقه لقواعد القانون الدولي، تستدعي قيام المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

من جهة اخرى، أصيب صباح اليوم، ثلاثة شبان برصاص قوات الاحتلال والعشرات بحالات اختناق في بلدة طمون جنوب مدينة طوباس شمال الضفة الغربية. واشارت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني الى ان مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال عقب اقتحامها بلدة طمون، أطلق خلالها الجنود الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع باتجاههم، ما أدى إلى إصابة ثلاثة منهم بالرصاص الحي والعشرات بحالات اختناق.

كما اعتقلت قوات الاحتلال اليوم، 11 فلسطينيا خلال اقتحامها وسط اطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن الخليل وبيت لحم ونابلس وطوباس وجنين. واوضح نادي الاسير الفلسطيني، ان قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت المدن الفلسطينية واعتقلت المواطنين الـ11 بزعم أنهم مطلوبون.

من جانب اخر، اقتلعت قوات الاحتلال عشرات أشجار الزيتون المثمرة في قرية بردلة بالأغوار الشمالية المحتلة وذلك لأغراض توسعية استيطانية في المنطقة المستهدفة من الاحتلال الاسرائيلي والمستوطنين المتطرفين.-(بترا)