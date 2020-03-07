ثلاث بطاقات نحو الأولمبياد بيد الشقيقين عشيش والهنداوي اليوم

محمد عمّار

عمان – بات نجوم المنتخب الوطني بالملاكمة زياد عشيش، وشقيقه حسين عشيش وعدي الهنداوي، على بوابة التاريخ الأردني، وهم على بعد خطوة من التأهل الى أولمبياد طوكيو 2020 رسميا، لتكون الملاكمة الأردنية حاملة راية الرياضة الأردنية في المحفل الدولي العالمي.

وأضحت الظروف مواتية أمام بطل المنتخب في وزن 63 كغم زياد عشيش، والذي يحل بالمركز الخامس عالميا والرابع على صعيد القارة الآسيوية، حيث يلتقي في الفترة الصباحية مع لاعب منتخب ساماو “ماريون اه تونغ”، وفوز زياد المنتظر والمعزز بالجمهور الذي ينتظر أن يملأ صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب؛ سيمنح عشيش أولى بطاقات التأهل الأردني نحو الأولمبياد، حتى في حال خسارة زياد (لا قدر الله)، فإنه سيدخل في نزال آخر مع الخاسر من الدور ربع النهائي للمجموعة الثانية، للمنافسة على البطاقة السادسة الى طوكيو، بيد أن الواقع ومن خلال متابعة اللاعب تونغ، سيكون تحت الضغط المتواصل من قبل زياد الذي يرنو لأن يكون أول لاعب أردني ينال بطاقة المرور نحو أولمبياد طوكيو.

الملاكم محمد الوادي يوجه لكمة مستقيمة لوجه منافسه الأندونيسي أمس- (تصوير: أمجد الطويل).



اما لاعب المنتخب في وزن 81 كغم عدي الهنداوي، فإنه سيواجه بطل تايلاند جكابونج يومخوت، وفي حال فوز الهنداي سيتأهل مباشرة الى الأولمبياد، وحتى خسارته ستضعه في مواجهة مع الخاسر من المجموعة الأولى، والفائز منهما سيلاقي الفائز من نزال الخاسرين في المجموعة الثانية لخطف البطاقة الخامسة نحو الأولمبياد.

البطاقة الأكثر صعوبة، والتي لا تقبل التعويض، تتجسد في المواجهة التي تجمع لاعب المنتخب الوطني في وزن 91 كغم حسين عشيش، والذي يحل في المركز الخامس على العالم والرابع على صعيد القارة الصفراء، مع لاعب منتخب ساماو فوغالي بلوديزك.

الخطورة تكمن في أن في هذا الوزن لا مجال للتعويض، حيث سيتأهل أول 4 لاعبين نحو الأولمبياد، والفائز من نزال عشيش وفوغالي سنتقل مباشرة الى طوكيو، فيما سيتحتم على الخاسر التحضير للمشاركة في المحطة التأهيلية الأخيرة التي ستقام في العاصمة الفرنسية باريس شهر أيار (مايو) المقبل.

الوادي ينجح باقتدار

رغم صعوبة منافسه، إلا ان محمد عبدالعزيز الوادي عرف كيف يسير امور الجولة الاولى لمصلحة، مركزا على الشق الدفاعي وانطلاقات مركزه صوب خصمه الاندونيسي، وتمكن من الحصول على العلامة الكاملة وبإجماع الحكام 5-0، وفي الجولة الثانية واصل الوادي اداءه الهجومي، وتلقى العديد من الصدمات الاندونسية، بيد ان حافظ على تقدمه مع نهاية الجولة الثانية 4-1، وفي الجولة الثالثة مارس الوادي الايقاع الامريكي بالدوران حول الحلقة والضرب المركز، لينهي الوادي النزال لمصلحة 5-0.

خسارة الشمري

خسرت لاعبة المنتخب الوطني في وزن 51 كغم ريم الشمري، نزالها أمام الطجكية سمية قاسميوف 0-5 بالنتيجة النهائية، حيث خسرت الجولة الأولى 0-5، وكذلك الجولة الثانية 1-4، إلا أنها خسرت النزال بالمجموع العام 0-5.