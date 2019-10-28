ثلاجات “بيكو” الجديدة توفر للمستهلكين تقنيات غير مسبوقة

عمان – تقدم “بيكو”، علامة الأجهزة المنزلية التجارية العالمية التابعة لمجموعة “آرتشيليك” والشريك العالمي المرموق لنادي برشلونة لكرة القدم، لزبائنها في المملكة حلول التبريد المعززة بالكفاءة القصوى في الثلاجات المنزلية. وتأتي ثلاجاتها ذات السعة الكبيرة مزوّدة خصيصاً بأحدث تقنيات التبريد لتمنح الزبائن نتائج مرضية لاسيما أولئك الذين يقطنون في بلدان أشد حرارة من غيرها.

وتعمل الحلول المقدمة في ثلاجات “بيكو” على إبقاء الطعام طازجاً والحفاظ على المواد المغذية فيه. وتتبنى “بيكو” التقنيات الحديثة لترسيخ دعائم خمسة عناصر رئيسية لإضفاء السعادة والصحة على المطبخ والعقل والجسم وهي: الطعام الطازج؛ والنظافة؛ والتصميم؛ والكفاءة؛ والسهولة.

وتعتبر تقنية EverFresh+® المستخدمة في جميع ثلاجات “بيكو” مثالية للحفاظ على المذاق الشهي؛ والطعم الطازج. وبفضل هذه التقنية، يحافظ الطعام على رطوبته الطبيعية، وتبقى الفواكه والخضروات متماسكة وطازجة لمدة تصل إلى 30 يوماً. وتحافظ مقصورة EverFresh+® على منتجات اللحوم والأسماك والألبان طازجة لفترة أطول بثلاث مرات وتحميها من الجفاف، حتى عند تخزينها دون تغليف.

كما تعتبر تقنية الضوء الأزرق النشط من “بيكو” Active Fresh Blue Light® الأولى من نوعها في قطاع الثلاجات وستساعد المستهلكين في الحفاظ على صحتهم أكثر من أي وقت مضى. ومن خلال محاكاة ظروف الإضاءة الطبيعية، تضمن هذه التقنية استمرار عملية التركيب الضوئي داخل الثلاجة، وهي عملية طبيعية في جميع النباتات، وكأنها في الطبيعة. وباستمرار هذه العملية الحيوية، تحافظ الخضروات والفواكه على محتوى فيتامين “ج” لفترات أطول، علاوة على النكهات الطبيعية وخصائصها الغذائية الغنية. بينما تجنّب تقنية التبريد المزدوج الجديدة “نو فروست” NeoFrost™ المدمجة في الثلاجات اختلاط الروائح في المقصورات، وتحافظ أيضاً على جميع المنتجات طازجة لفترات أطول.