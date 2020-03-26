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ثلث سكان الأرض في الحجر الصحي

منذ 15 دقيقة
فيروس كورونا يضع العالم في عزلة
فيروس كورونا يضع العالم في عزلة

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عمان-الغد-أفادت وكالة “فرانس بريس” الفرنسية بأن 2.7 مليار شخص من سكان الأرض (ما يعادل نحو ثلث سكان الكوكب) تم إخضاعهم لإجراءات العزلة الاجتماعية لانتشار فيروس “كوفيد -19”.

وقالت الوكالة إن الهند، باعتبارها ثاني بلد في العالم من حيث عدد السكان (1.3 مليار نسمة)، طبقت الإجراءات الوقائية بعد أن بدأت تلك الإجراءت تلغى في الصين. وهكذا ازداد ضعفا عدد السكان المعزولين في العالم، وفقا لما نشره موقع (روسيا اليوم).

ودعا رئيس الوزراء الهندي، نارندرا مودي، الهنود إلى العزلة التامة. وحسب مودي، فإن حظر الخروج من المنزل هو إجراء لازم لإنقاذ الهند.

ويسري مفعول هذا الإجراء الوقائي بدءا من الأربعاء 25 مارس الجاري وسيستغرق الحظر 3 أسابيع. وحذر رئيس الوزراء الهندي مواطنيه من إهمال الإجراءات الوقائية فقال “إن تجاهلها يمكن أن يؤدي بالبلاد إلى الهوة”.

يذكر أن مدير عام منظمة الصحة العالمية، تدروس أدخانوم هابريس” كان قد أعلن في وقت سابق أن وتائر انتشار فيروس كورونا في العالم ترتفع من يوم إلى آخر.

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