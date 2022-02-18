ثلجي: رفضت عرضا تايلانديا.. وسحاب يهدف ليكون الحصان الأسود

مهند جويلس

عمان – وقع اللاعب يزن ثلجي أمس، على عقد جديد مع فريقه سحاب، يمتد لموسم واحد، بعد أن شارك في تدريبات الفريق خلال الفترة الماضية.

وكان اللاعب قد مثل صفوف سحاب في الموسم الماضي، قادما من فريق الوحدات، إلا أنه لم يستمر طويلا بسبب حصوله على عقد احترافي من الأهلي البحريني، قبل أن يعود للفريق مجددا في الموسم الحالي.

وأوضح ثلجي لـ”الغد”، رفضه عدة عروض محلية في الفترة الماضية، مفضلا نادي سحاب على بقية الأندية، باعتباره أحد أفضل الأندية المحلية في التعامل مع اللاعبين، من قبل مجلس الإدارة والجهاز الفني بقيادة المدرب جمال محمود.

وكشف ثلجي عن رفضه لعرض من فريق تايلندي عبر وكيل أعمال إندونيسي، مبينا بأن طموحه ينصب في الفترة الحالية على تقديم مستويات طيبة مع فريق سحاب محليا.

وأضاف: “هدفنا تقديم مستوى مميز في البطولات المحلية، وأن نكون الحصان الأسود، لأن الفريق يمتلك عناصر مميزة في مختلف الخطوط، وننتظر وصول اللاعبين الأجانب لكي تكتمل الصفوف”.

وأوضح ثلجي أن اللاعب المحلي ينتظر المنافسات الرسمية، من أجل خوض المباريات على ملاعب عشبية طبيعية، وهو ما لن يتحقق في بطولة الدرع المقبلة، مبينا بأن الأمر لن يؤثر كثيرا على اللاعبين بحكم التدرب على ملاعب اصطناعية”.

وعن خروج يزن النعيمات من الفريق واحترافه في قطر، قال: “النعيمات كان من أبرز اللاعبين المحليين في الموسم الماضي، وخروجه سيؤثر على الخط الأمامي للفريق، ونأمل أن يتم تعويضه جيدا من خلال لاعبين أجانب، وفي ظل وجود عناصر شابة متميزة في تدريبات الفريق”.

وبدأ ثلجي مسيرته الكروية مع فريق شباب الحسين، قبل أن ينتقل للأهلي ويحقق مع الفريق بطولتي الكأس وكأس السوبر، لينتقل بعدها لفريق الوحدات ويظفر معه بلقب الدوري في مناسبتين، إضافة إلى بطولة الدرع، قبل أن ينضم إلى سحاب الموسم الماضي، ومنه إلى نادي الأهلي البحريني.

وبحسب معلومات مؤكدة من نادي سحاب، فإن النادي ينتظر وصول مدافع فرنسي ولاعب وسط سنغالي في الأيام القليلة المقبلة، ومن المتوقع أيضا أن يصل مهاجم آخر خلال الفترة المقبلة أو بعد بطولة الدرع، لتعزيز صفوف الفريق.