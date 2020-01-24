ثلوج خفيفة تتساقط على غرب عمّان

عمان -الغد – تساقطت زخات ثلجية خفيفة وأمطار مخلوطة بالثلج، صباح اليوم الجمعة، على مناطق غرب العاصمة عمان، إثر المنخفض القطبي الذي يؤثر على المملكة حالياً.

وتنخفض درجات الحرارة، نهار اليوم، بحيث تصبح أقل من معدلاتها ما بين 6-8 درجات مئوية، بينما يتوقع هطل الأمطار صباحاً في شمال ووسط المملكة والمناطق الشرقية، تكون غزيرة أحياناً ومترافقة مع زخات البَرَد، حسب موقع طقس العرب.

ويمتد الهطل تدريجياً للمناطق الجنوبية، حيثُ تهطل أمطار غزيرة مترافقة مع زخات البَرَد، ويُتوقع تساقُط وتراكم الثلوج فوق قمم المرتفعات الجنوبية العالية، ربما تمتد على شكل زخات ثلجية خفيفة او غير مؤثرة نحو جبال شمال ووسط المملكة التي ترتفع 1000 متر عن سطح البحر بما فيها مرتفعات عمان.

وتهب رياح جنوبية غربية غربية تتحول تدريجيا الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية السرعة قد تقترب من حاجز 90 -100 كم/ساعة لاسيما فوق قمم الجبال العالية في جنوب المملكة والمناطق المكشوفة، وتكون مثيرة للغبار في المناطق الصحراوية قد تشمل الطرق المؤدية للمعابر الحدودية مع السعودية والعراق اضافة الى الطريق الصحراوية باتجاه العقبة. أما ليلاً، فيكون الطقس شديد البرودة عموماً، ويتوقع ان تهوي درجات الحرارة بشكل كبير وتلامس الصفر المئوي، وقد تصل الى 3 درجات مئوية تحت الصفر في بعض مناطق البادية وقمم الجبال الجنوبية.

وحذر الموقع، من خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه، وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية الجنوبية والجنوبية الشرقية، وخطر تراكم الثلوج فوق المرتفعات الجبلية العالية الجنوبية، وخطر شدة سرعة الرياح، وتشكل الانزلاقات على الطرق في المرتفعات الجبلية بفعل زخات البرد.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان ما بين 1 و4 درجات مئوية، إربد والزرقاء ومادبا: من 1 إلى 7، جرش والمفرق: من صفر إلى 6 ، السلط: من 1 إلى 8، عجلون: من 1 إلى 5، الكرك: من -1 إلى 3، الطفيلة: من صفر إلى 5، معان: من -1 إلى 6، العقبة: من 7 إلى 18، والبحر الميت ما بين 7 و16 درجة مئوية.

وتوقع “طقس العرب” أن تبقى درجات الحرارة، نهار غد ، دون معدلاتها الاعتيادية في مختلف مناطق المملكة، حيث يسود طقس بارد ومُستقر في معظم مناطق المملكة.

وفيما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، تكون بخليج العقبة شمالية غربية معتدلة السرعة.