ثلوج على ارتفاع 900م والأرصاد تحذر من التراكم بعد تعمق المنخفض

أكدت إدارة الأرصاد الجوية بأن تأثير الكتلة الهوائية الباردة جدا من اصل قطبي، سيتعمق خلال الساعات القادمة حيث تكون الأجواء شديدة البرودة وعاصفة وماطرة في شمال ووسط المملكة واجزاء من المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة تكون الهطولات غزيرة على فترات مصحوبة بالرعد وتساقط البرد احياناً، مما يؤدي إلى تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة.

كما يتوقع تساقط الثلج بين الحين والاخر فوق المرتفعات الجبلية العالية التي يصل ارتفاعها 1000 م عن سطح البحروما يزيد، قد تتدنى الى 900 م عن سطح البحر هذا من المتوقع حدوث تراكمات بشكل متفاوت حسب الارتفاع ، الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً قد تتجاوزسرعتها 90 كم/الساعة في بعض المناطق مما يؤدي الى تشكل العواصف الغبارية في المناطق الصحراوية.

التحذيرات ليوم الثلاثاء :

– خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت.

– خطر تراكم الثلوج .

– خطر شدة سرعة الرياح العاصفه والهبات القوية المرافقة لها.

– خطر تدني مدى الرؤية الافقية وانعدامها أحيانا نتيجة تشكل العواصف الغبارية في المناطق الصحراوية و البادية

– خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات بانواعها المختلفة.

– خطر تدني مدى الرؤية الافقية فوق المرتفعات الجبلية بسبب الغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الارض.