ثلوج على ارتفاع 900 متر الثلاثاء

توقعت إدارة الأرصاد الجوية مساء يوم غد الثلاثاء تساقط زخات من الثلج بين الحين والأخر فوق المرتفعات الجبلية التي يصل ارتفاعها 1000 م عن سطح البحر وما يزيد، ومع ساعات الليل المتاخرة يتوقع أن تشهد المرتفعات التي يصل ارتفاعها 900 م وما يزيد تساقطات ثلجية محدودة مع حدوث تراكمات محدودة ومتفاوتة حسب الارتفاع خاصه فوق المرتفعات الجنوبيه.

وأكدت أن تأثير الكتلة الهوائية شديدة البرودة ستتعمق، حيث تكون الأجواء باردة جداً وعاصفة وماطرة بغزارة في شمال ووسط المملكة مصحوبة بالرعد وتساقط البرد احياناً، مما يؤدي إلى تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة.

وبينت أنه مع ساعات المساء والليل تمتد الهطولات لتشمل أجزاء من المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة، الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً قد تتجاوز سرعتها 90 كم/الساعة في بعض المناطق، مما يؤدي الى تشكل العواصف الغبارية في المناطق الصحراوية.

إلى ذلك، قرر وزير التربية والتعليم الأستاذ الدكتور عزمي محافظة تعطيل دوام المدارس ليوم غد الثلاثاء الموافق السابع من شباط