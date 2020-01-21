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ثلوج وأمطار غزيرة في البترا وتعليق دوام المؤسسات الحكومية

منذ ساعتين

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لواء البترا– قرر متصرف لواء البترا اليوم الثلاثاء تعليق دوام جميع المؤسسات والدوائر الحكومية في لواء البترا باستثناء فرق الطوارئ.

وتشهد مناطق لواء البترا منذ صباح اليوم تساقطاً غزيراً للأمطار والثلوج، وفقا لغرفة طوارئ سلطة إقليم البترا.

ودعت سلطة إقليم البترا المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات الصادرة عن الجهات المعنية وتوخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأودية وأماكن تجمعات السيول والأمطار خلال فترة تأثير المنخفض الجوي.

وتجدد السلطة استعدادها لاستقبال ملاحظات المواطنين على أرقام غرف الطوارئ: الغرفة الرئيسة 0795108882 ، 0788434563 ، الحي الجنوبي 032150012 ، المحمية الأثرية 0799031999.- (بترا)

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