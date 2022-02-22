ثمن الهدوء

معاريف

اليكس نحومسون

في الأيام الأخيرة وثق السجين الأمني يوسف المبحوح، الذي يقضي حكما بالسجن لـ 15 سنة في سجن نفحة على مخالفات أمنية، يعتدي على أحد السجانين، يضربه ويطعنه باداة حادة ويؤدي إلى إصابته. السجين، رجل حماس كان أدين بجملة من مخالفات، لم يتردد حين قرر الاعتداء على السجان. ظاهرا هذا حدث يمكن أن يحصل في السجون، ولكن في هذه الحالة يدور الحديث عن أحد أعراض لظاهرة خطيرة: تآكل الردع الإسرائيلي.

قبل بضعة أشهر نشر أن نائب قائد سجن غلبوع العقيد فاردي بن شطريت، في اطار شهادته أمام لجنة التحقيق عن هروب سجناء من السجن، شهد على ما لا يقل عن قيادات للسجانات المجندات لسجناء أمنيين لأجل الحفاظ على الهدوء في السجن. وحسب شهادته، كان السجناء يقررون مَن مِن السجانات الشابات ترابط أين وفي أي وردية. كما نشر شهادات لسجانات عن جملة تحرشات اجتزنها. وبناء على طلب منظمات مدنية جاء من مكتب رئيس الأركان أنه “إذا كانت الحالة الموصوفة في توجهك وفي الإعلام حصلت – فان هذه حالة صعبة، معيبة ومخزية. الجيش الإسرائيلي يجند جنود مصلحة السجون وينقلهم إلى مسؤولية مصلحة السجون، لكن ليس للجيش مسؤولية وصلاحية في كل ما يحصل بين جدران السجن”. كما كتب في رد المكتب ان “الجيش الإسرائيلي سيطلب تفسيرات وحسب تعليمات وزير الدفاع سنعمل”. ما يبدو لي كهروب من المسؤولية توجد رسالة واضحة وبشعة: الهدوء بكل ثمن.

في هذه الاثناء يخيل أن في مصلحة السجون ادمنوا على الهدوء. فتهديد السجناء بالإضراب عن الطعام هو كابوس المصلحة. وتهديد السجناء بتصعيد خطوات الاحتجاج يستجاب في إزالة مزيد من القيود، وعمليا يخيل أن السجناء الأمنيين هم المسؤولون في السجن. في السنوات الأخيرة اتسعت الحرية للسجناء الأمنيين. فهم يطبخون لانفسهم ويديرون ساعات فراغهم كما يشاؤون، ناهيك عن استغلال الحق الذي منحته لهم المحكمة الاسرائيلية بالتعليم الاكاديمي هكذا بحيث انهم عند خروجهم الى الحرية يكونوا اكثر ذكاء واكثر تصميما في حربهم ضد اسرائيل واليهود.

المشكلة لا تنحصر في مصلحة السجون، بل تسود في كل الجبهات. يبدو أن فقدان الردع ينبع اساسا من فقدان طريق القيادة في إسرائيل. فالغربة المهووسة في الحفاظ على الهدوء الصناعي – الأمني هدامة.

إسرائيل ليست واثقة بعدالة طريقها. سياسة الحفاظ على الهدوء تتسلل من القيادة إلى أجهزة الأمن ومنها إلى الجنود والسجانين في الميدان. ليس هكذا يجري القتال ضد العنف. “الهدوء غشاش”، قال زئيف جابوتنسكي الذي فهم السياقات في أوساط التيارات المختلفة في الصهيونية واستشرف المستقبل جيدا.

لقد أجاد في وصف هذا الوقع المتمثل بفقدان الطريق الشاعر نتان الترمان أيضا في قصيدته “إذن قال الشيطان”. البيت “أغاب عقله ونسي أن الحق معه” يعكس واقعنا. إسرائيل ملزمة بان تصحو وتتذكر بان الحق معنا ونحن أصحاب السيادة في هذه البلاد. إذا لم ننجح في خلق الردع تجاه اعدائنا ودفعهم إلى الفهم ان القتال لن يحقق شيئا وانهم سيدفعون على ذلك ثمنا باهظا، فان مستقبلنا كدولة ذات سيادة للشعب اليهودي يلفها الغموض.

*مدير عام “مفتاحي” – منتدى القادة الوطني وعضو منتدى الشرق الأوسط