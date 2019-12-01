ثنائية أوباميانغ تجنب أرسنال الهزيمة في مباراة ليونغبرغ الأولى

لندن – خرج أرسنال بالتعادل الايجابي 2-2 أمام مضيفه نوريتش ضمن المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الانجليزي الأحد، بفضل ثنائية للغابوني بيار ايميريك أوبامينانغ في المباراة الاولى للنادي تحت إشراف السويدي فريدي ليونغبرغ بعد إقالة الاسباني أوناي إيمري الجمعة.

وكانت إدارة المدفعجية قد أقالت ايمري الجمعة على خلفية النتائج السيئة للفريق آخرها الخسارة على أرضه (1-2) أمام اينتراخت فرانكفورت الألماني ضمن منافسات دور المجموعات من الدوري الاوروبي “يوروبا ليغ” الخميس.

وبات أرسنال في المركز الثامن برصيد 19 نقطة من اربعة انتصارات فقط هذا الموسم، سبعة تعادلات وثلاث هزائم، خلف شيفيلد السابع ومفاجأة الموسم بفارق الاهداف الذي خرج بالتعادل 1-1 أمام ضيفه ولفرهامبتون في مباراة أقيمت في الوقت ذاته.

وافتتح الفنلندي تييم بوكي النتيجة لأصحاب الارض بعد أن وصلته كرة في العمق من كيني ماكلين، استلمها وروضها لنفسه أمام اربعة لاعبين وسددها نحو المرمى، ارتدت من المدافع الألماني شكودران مصطفي لتخدع الحارس ومواطنه بيرند لينو وتكمل طريقها الى الشباك (21).

وهو الهدف السابع لبوكي هذا الموسم في الدوري المحلي والأول له منذ ثماني مباريات في البرميرليغ.

وعادل أرسنال النتيجة من ركلة جزاء مثيرة للجدل تحصل عليها بعد أن لمس المدافع الالماني كريستوف زيميرمان الكرة بيده، انبرى لها اوباميانع لكن الحارس الهولندي تيم كرول تصدى لها ببراعة (26). إلا أن الاعادة أظهرت أن لاعبين من نوريتش دخلوا إلى المنطقة قبل أن يلمس أوباميانغ الكرة ليلجأ الحكم إلى تقنية المساعدة بالفيديو “في آي آر” ويأمر بإعادة الركلة التي نجح هذه المرة المهاجم في تسجيلها مسددا الكرة في الزاوية نفسها مرسلا كرول في الاتجاه المعاكس (29).

وتقدم نوريتش في النتيجة من هجمة مرتدة متقنة مع نهاية الشوط الأول بدأها بوكي بافتكاك الكرة، مررها إلى الكوبي أونيل هرنانديز على الجهة اليسرى انطلق بها منفردا قبل أن يمرر إلى تود كانتويل الآتي من الخلف إلى داخل المنطقة، وضعها على يسار لينو (45+2).

وعادل أوباميانغ النتيجة بعد أن وصلت الكرة من ركنية إلى مصطفي داخل المنطقة سددها نحو المرمى ارتدت من الدفاع قبل أن تصل إلى لاعب بوروسيا دورتموند السابق الذي لم يتردد في إسكانها الشباك رافعا رصيده إلى عشرة أهداف في الدوري هذا الموسم (57).

هدد أصحاب الأرضى مرمى الضيوف بحثا عن هدف الفوز الا أن لينو والقائم الايسر كانا في المرصاد لمحاولة ماكلين (60)، قبل أن يتصدى الألماني لتسديدة بوكي (63).

في المباراة الاخرى، خرج شيفيلد يونايتد وولفرهامبتون حبيبين من اللقاء الذي جمعهما على ملعب الاخير بتعدلهما 1-1.

وافتتح الضيوف التسجيل في الدقيقة الثانية من اللقاء عبر الفرنسي ليس موسيه قبل أن يعادل الايرلندي مات دوهيرتي النتيجة لأصحاب الأرض في الدقيقة 64. -(أ ف ب)