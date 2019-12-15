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ثنائية رونالدو تقوده لرقم قياسي في فوز يوفنتوس

منذ ساعة واحدة

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أحرز كريستيانو رونالدو هدفين ليحقق رقما قياسيا جديدا في انتصار يوفنتوس 3-1 على ضيفه أودينيزي ليستعيد حامل اللقب صدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

ورفع رونالدو المتألق، الذي أحرز خمسة أهداف في آخر أربع مباريات، رصيده إلى 11 هدفا في 19 مباراة هذا الموسم ليصبح أول لاعب في بطولات الدوري الخمس الأوروبية الكبرى الذي يسجل عشرة أهداف على الأقل بجميع المسابقات في آخر 15 موسما.

وهز المهاجم البرتغالي الشباك مرتين في الشوط الأول قبل أن يضيف ليوناردو بونوتشي الهدف الثالث قبل الاستراحة.

وقلص إغناسيو بوسيتو الفارق لأودينيزي قرب النهاية.

وتلقى يوفنتوس أول هزيمة هذا الموسم عندما سقط أمام مستضيفه لاتسيو الأسبوع الماضي ليفرط في الصدارة لصالح إنتر ميلان لكن حامل اللقب واصل ضغطه على فريق المدرب أنطونيو كونتي باستعادة القمة بفارق نقطة واحدة.- سكاي نيوز

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