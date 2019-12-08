ثنائية فاردي تقود ليستر الى فوز على فيلا وتبقي الضغط على ليفربول

لندن – قاد المهاجم جايمي فاردي فريقه ليستر سيتي الى فوز بنتيجة 4-1 على مضيفه أستون فيلا بتسجيله ثنائية ضمن منافسات المرحلة 16 من الدوري الانكليزي لكرة القدم الاحد، ليبقي الضغط على ليفربول المتصدر.

وحقق ليستر انتصاره الثامن على التوالي في الدوري رافعا رصيده الى 38 نقطة بعد 12 انتصارا، تعادلين وهزيمة هذا الموسم، مبقيا على فارق النقاط الثماني مع ليفربول ومبتعدا بفارق ست نقاط عن مانشسر سيتي الثالث بطل الموسمين الماضيين، بعد سقوط الاخير على أرضه أمام جاره وغريمه يونايتد 1-2 أمس السبت.

وقدم ليستر أداء مقنعا في المباراة الاولى بعد تجديد إدارة النادي عقد المدرب الايرلندي الشمالي براندن روجرز حتى عام 2025 يوم الجمعة.

وافتتح الضيوف التسجيل عن طريق المهاجم الفتاك جايمي فاردي الذي تلقى تمريرة في العمق من النيجيري كيليتشي ايهيناتشو فتجاوز الحارس توم هيتون والمدافع ايزري كونسا، قبل أن يودع الكرة الشباك (21)، رافعا رصيده الى 15 هدفا في الدوري المحلي هذا الموسم معززا صدارته في ترتيب الهدافين.

وهذه المباراة الثامنة على التوالي التي يسجل فيها فاردي في الـ”برميرليغ” ليصبح أول لاعب يحقق هذا الانجاز منذ أن حققه بنفسه حين سجل في 11 مباراة على التوالي في تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2015، حسب موقع “أوبتا” للاحصاءات الرياضية.

كما بات الانكليزي الدولي، ثاني لاعب فقط في تاريخ الدوري بنسخته الحديثة (أي منذ عام 1992) يسجل في ثماني مباريات متتالية على دفعتين منذ الهولندي رود فان نيستلروي في كانون الثاني/يناير 2002 وآب/أغسطس 2003 حين كان مهاجما في صفوف مانشسر يونايتد، بحسب الموقع ذاته.

وضاعف ليستر من تقدمه عن طريق ايهيناتشو بعد أن تلقى عرضية عن الجهة اليسرى من جايمس ماديسون تابعها في الشباك عند القائم الايمن (41).

ونجح أستون فيلا في تقليص الفارق مع نهاية الشوط الاول بعدما وصلت الكرة الى جاك غريليتش داخل منطقة الجزاء، سددها بيمناه على يسار الحارس الدنماركي كاسبر شمايكل (45+2).

وعزز ليستر بطل انكلترا عام 2016 تحت إشراف المدرب الايطالي كلاوديو رانييري، تقدمه باكرا في الشوط الثاني من رأسية ساقطة للمدافع جوني ايفانز إثر ركنية نفذها ماديسون عن الجهة اليسرى (49).

وسجل فاردي هدفه الشخصي الثاني في اللقاء والـ16 هذا الموسم، بعدما وصلته كرة طويلة خلف المدافعين من البلجيكي دينيس برايي، انطلق بها الى داخل منطقة الجزاء قبل أن يسكنها الشباك (75).

وفي المباراتين الاخريين، عاد شيفيلد من تأخر أمام مضيفه نوريتش ليفوز عليه بنتيجة 2-1، فيما حصل السيناريو نفسه مع نيوكاسل الذي خرج بالفوز أمام ضيفه ساوثامبتون.

وفي المباراة الاولى، افتتح النرويجي ألكسندر تيتي التسجيل لنوريتش في الدقيقة 27، قبل أن يرد شيفيلد بهدفين سريعين مع انطلاق الشوط الثاني عن طريق الايرلندي إندا ستيفنز (49) وجورج بالدوك (52) ويخرج بالنقاط الثلاث ويواصل مشواره المميز بعد صعوده هذا الموسم الى دوري الاضواء.

في المواجهة الاخرى، كان ساوثمبتون البادئ بالتسجيل عن طريق داني اينغز الذي رفع رصيده الى تسعة أهداف في الدوري هذا الموسم (52)، الا أن هدفين لجونجو شيلفي (68) والارجنتيني فيديريكو فرنانديز (86) منحا نيوكاسل فوزا ثمينا على أرضه. -(أ ف ب)