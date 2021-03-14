ثنائي مدريد أمام أصعب اختبارين بثمن نهائي التشامبيونزليغ

مدريد – يكتمل عقد المتأهلين لربع نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع، مع إقامة المباريات الأربع المتبقية في إياب ثمن النهائي، في ظل اقتراب بايرن ميونيخ ومانشستر سيتي من التأهل، بينما تبدو الكفتان أقرب إلى التكافؤ بين كل خصمين في اللقائين الآخرين.

وانتهى النصف الأول من الدور ثمن نهائي بنجاح الفرق التي تمكنت من السيطرة على الموقف في مباراة الذهاب. لم تحدث أي “ريمونتادا”، ومن خاضوا لقاء الإياب بينما كانت النتيجة في صالحهم، تمكنوا من الحفاظ على نتائجهم والعبور للدور التالي.

هكذا كان حال باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند وليفربول وبورتو أيضا، الذي أقصى يوفنتوس، متصدر مجموعته الوحيد الذي خرج عن المسار في الدور الإقصائي.

وأنهى ريال مدريد وتشيلسي مباراة الذهاب بالانتصار بهدف نظيف، ما يفتح الباب أمام كل الاحتمالات في مواجهتي الإياب أمام أتالانتا وأتلتيكو مدريد، على الترتيب. أما مانشستر سيتي الذي حقق انتصارا واضحا على ملعب بروسيا دورتموند (0-2) وبايرن ميونخ الذي اكتسح لاتسيو (1-4)، فحظوظهما أفضل كثيرا.

ويستقبل ريال مدريد نظيره أتالانتا الثلاثاء المقبل على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، بعدما فاز بهدف نظيف في لقاء الذهاب امام خصم لعب منقوصا منذ الدقيقة 17 بسبب طرد لاعبه ريمو فريولر.

وكان مدرب أتالانتا جيان بييرو جاسبريني قد أبدى ثقته في قدرة فريقه على هزيمة الملكي في مباراة إياب التشامبيونز ليج، وصرح: “ببساطة علينا الفوز في مدريد. لا ينبغي التفكير في الأمر مليا، فلدينا خيار واحد فقط”.

ويواجه أتلتيكو مدريد وضعا مماثلا، بعدما خسر بنفس النتيجة (0-1) أمام تشيلسي على ملعب أرينا ناسيونالا في بوخارست، حيث لعب كمضيف بسبب القيود المفروضة على البريطانيين في إسبانيا بسبب فيروس كورونا المستجد.

ولم تتمكن كتيبة المدرب دييجو سيميوني من اللعب في متروبوليتانو، وسيتوجه الفريق إلى ستاد ستامفورد بريدج وهو متصدر لليجا الإسبانية، ولكن مع بعض القلق بعدما سقط في فخ التعادل السبت أمام خيتافي.

ويتمسك أتلتيكو مدريد بما حققه الموسم الماضي، حينما أقصى ليفربول على أرضه. وسيتوجه الآن إلى لندن ليواجه خصما متألقا منذ تولي توماس توخل تدريب الفريق، فقد حافظ على سجله خاليا من الهزائم خلال 12 مباراة، ولكنه لم يفلت كذلك من الفخ التعادل السلبي أمام ليدز مساء السبت.

El equipo lo intentó sin cesar hasta el último minuto. Dejó todo sobre el césped. Seguimos insistiendo. 💪 🔴⚪ #AúpaAtleti pic.twitter.com/bP8LGauCwE — Atlético de Madrid (@Atleti) March 13, 2021

أما المواجهتان الآخريان في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال فتبدو أقل تكافؤا. فمانشستر سيتي، المهيمن بلا أدنى شك على البريميير ليج والذي حقق الانتصار في آخر 21 مباراة متتالية، يواجه بروسيا مونشنجلادباخ بملعب “بوشكاش ارينا” في بودابست نظرا لقيود السفر التي تفرضها السلطات الإنجليزية بسبب جائحة كورونا، وذلك بعدما تغلب عليه في لقاء الذهاب 2-0.

ويواجه فريق المدرب ماركو روزه صعوبة تغيير المسار إيابا. فالفريق الإنجليزي يراكم 616 دقيقة دون أن تهتز شباكه في دوري الأبطال، ومن ثم يبدو الطريق ممهدا أمامه للعبور لربع النهائي.

بدوره اكتسح بايرن ميونخ، حامل اللقب، لاتسيو على ملعب الفريق الإيطالي، وعلى هذا يواجه الأخير مهمة مستحيلة. ويطرح المدرب هانز فليك، الذي تزيد حظوظه في الفوز بينما ينافس فريقه بشراسة على صدارة البوندسليجا، خيار إراحة أحد ركائز فريقه في وقت حاسم في الموسم. (إفي)