ثني مواطن عن الانتحار حرقاً مع طفليه أمام بلدية إربد

أحمد التميمي

إربد- تمكنت الجهات المختصة من ثني مواطن عن الانتحار مع طفليه حرقاً أمام بلدية إربد الكبرى، اليوم السبت.

وفي التفاصيل، فإن المواطن أقدم على فعلته لعدم تمكنه من إقامة كشك، داخل المدينة الصناعية في إربد، ليعتاش من دخله، بسبب أوضاعه الاقتصادية الصعبة، وبعد مراجعاته المتكررة هدد بحرق نفسه أمام البلدية.

وقال رئيس بلدية اربد المهندس حسين بني هاني ان مواطن قدم الى البلدية صباح اليوم برفقة طفليه مهددا بحرق نفسه ما لم يتم منحة كشك في المدينة الصناعية.

واضاف ان نفس الشخص كان قد راجع البلدية قبل ٣ اسابيع من اجل الحصول على كشك وتم التعاون معه ومساعدته بتقديم خصم 50% على ان يدفع مبلغ 500 دينار كاستئجار للكشك بدلا من 1200 دينار، الا انه رفض ويريد الحصول عليه بالمجان.

واكد بني هاني ان البلدية تحكمه قوانين وانظمة وان استئجار اي كشك يطرح في الصحف المحلية بالمزاد، مؤكدا ان هناك اكثر من ٤ الاف حالة انسانية تريد الحصول على اكشاك وانه لا يمكن اعطاء الاكشاك بالمجان وهو مخالف للقوانين والانظمة.