ثوران بركان ساكوراجيما جنوب غرب اليابان

أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم الأحد، عن ثوران بركان “ساكوراجيما” في مقاطعة كاجوشيما جنوب غرب اليابان.

ووفقًا لوكالة “كيودو” اليابانية للأنباء، فإنه بعد ثوران البركان، رفعت حالة التأهب المتعلقة بالبركان إلى المستوى الخامس الأعلى على مؤشرها المكون من 5 مستويات، مع تنبيه السكان لضرورة الإخلاء.

وبينت الشرطة اليابانية، إنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات في بعد ثوران البركان.

يذكر أن “ساكوراجيما” هو أحد أكثر البراكين نشاطًا في اليابان، وهو متصل بشبه جزيرة أوسومي في كيوشو، الجزيرة الرئيسة في جنوب غرب اليابان. بترا