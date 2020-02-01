ثورة غضب تجتاح تشيلي بسبب مقتل مشجع بسيارة شرطية

سانتياجو – تظاهر الآلاف من أولتراس العديد من أندية كرة القدم التشيلية في شوارع العاصمة سانتياجو بعد مقتل مشجع من فريق كولو كولو دهسا بشاحنة شرطية.

واتحدت أعلام خصوم أزلية في الدوري التشيلي مثل أونيفرسيداد دي تشيلي وكولو كولو، في ساحة إيطاليا التي أصبحت موطن الاحتجاجات .

وقال كريستيان ألفاريز، أحد المشاركين في المظاهرة ومشجع لنادي كولو كولو الذي توج الشهر الماضي بكأس تشيلي لكرة القدم على حساب أونيفرسيداد دي تشيلي، “كان حادث بشع بالنسبة للجماهير وللبلاد. لوس كارابينيروس (الشرطة التشيلية) يفعلون أمورا ثم يتراجعون عنها، لقد طفح بنا الكيل من هذه الإساءة”.

وتعرض مشجع كولو كولو، خورخي مورا (37 عاما) للدهس الثلاثاء الماضي من قبل شاحنة تابعة لقوات الأمن خارج ملعب المونومينتال حيث أقيمت مواجهة الفريق أمام بالستينو ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوي التشيلي لكرة القدم.

وبحسب رواية الشرطة، فإن السيارة تعرضت لهجوم من جانب العديد من الأشخاص وكان سائقها يحاول الفرار حين دهس مورا الذي دفن الجمعة وشهدت جنازته بعض المواجهات بين عناصر الأمن و الأولتراس.

وأدى مقتل المشجع لاندلاع شرارة أعمال الشغب مجددا بعدما كانت قد هدأت خلال الأسابيع الأخيرة، حيث اندلعت مواجهات الأربعاء والخميس في عدة مناطق بتشيلي وأسفرت عن اعتقال مئات الأشخاص ومصرع شخصين آخرين، لترتفع بذلك حصيلة القتلى إلى 29 منذ اندلاع المظاهرات في 18 أكتوبر/تشرين أول الماضي.

وتسببت هذه الأزمة أيضا في إلغاء الدوري التشيلي الموسم الماضي وكذلك نقل مقر نهائي كأس ليبرتادوريس 2019 من سانتياجو إلى العاصمة البيروانية ليما حيث توج فلامنجو البرازيلي بالبطولة.

وبالتوزاي مع المظاهرات في ساحة إيطاليا، خرجت الجمعة احتجاجات أيضا في ساحة لا ديجنيداد بالعاصمة أيضا، في حين اقتحم مشجعون ملعبا كان يستضيف مباراة بين كوكيمبو أونيدو وأوداكس إيطاليانو، حاملين لافتة كُتب عليها “شوارع بها دماء، ملاعب بلا كرة قدم” مما أدى لتعليق المباراة في الدقيقة الـ17 وعدم استئنافها خوفا على سلامة اللاعبين.

وكان ارتفاع سعر تذكرة المترو شرارة الاستياء الاجتماعي على عدم المساواة وارتفاع أسعار الخدمات الأساسية مثل الصحة والكهرباء والنقل في تشيلي ما اسفر عن موجة احتجاجات لم يشهدها البلد اللاتيني منذ عودة الديمقراطية.

-(أفي)