“ثومبي” تتعاون مع “تريند مايكرو” لتعزيز الأمن الإلكتروني



عجمان- أعلنت مجموعة “ثومبي” الرائدة في توفير خدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن قيامها بتحديث بنيتها التحتية الأمنية بشكل كامل بالتعاون مع شركة “تريند مايكرو إنكوربوريتيد” الرائدة عالمياً في تطوير حلول الأمن السحابي، وذلك بهدف توفير خدمات الرعاية الصحية وفق أعلى المعايير العالمية.

ويعد قطاع الرعاية الصحية من القطاعات الأسرع نمواً على مستوى الشرق الأوسط، ومن المتوقع أن يرتفع معدل الإنفاق على خدمات قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل كبير ليبلغ 25 مليار دولار بحلول العام 2022، ما يمثل ربع إجمالي الإنفاق على قطاع الرعاية الصحية في دول الخليج العربي، وفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن شركة الأبحاث العالمية “ألبن كابيتال”.

كما يعد قطاع الرعاية الصحية من الأهداف الرئيسية لقراصنة الإنترنت، الذين غالباً ما يسعون للاستحواذ على البيانات الصحية المحمية، والمعلومات المهمة الخاصة بالمرضى، لا سيما في أعقاب تفشي جائحة “كوفيد 19”.

وبهدف تعزيز دفاعاتها الأمنية الإلكترونية، قامت مجموعة “ثومبي” بتحديث وتطوير منظومتها الأمنية الرئيسية لمكافحة الفيروسات بتوجيه استثماراتها نحو حلول شركة “تريند مايكرو” الرائدة التي استطاعت تطوير مستوى الدفاعات الأمنية لمجموعة “ثومبي” بدرجة كبيرة على امتداد 46 صيدلية، وثمانية مستشفيات، ومستشفى جامعي، إلى جانب مجموعة من مراكز الأبحاث الطبية، ومرافق التشخيص، والاتصالات الصحية، ومراكز النقاهة، والمختبرات، ومراكز التغذية الصحية.

وبهذه المناسبة، قال أكرم محي الدين ثومبي، مدير وحدة ثومبي تكنولوجيز: “مع تنامي حجم وتعقيد التهديدات الإلكترونية التي تستهدف قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات، حرصت مجموعة “ثومبي” على الاستثمار في نظام أمن إلكتروني مركزي، قادر على التوسع إلى هو أكثر من مجرد توفير الحماية للأجهزة الطرفية. وتأتي جهود التحول الرقمي هذه بالتعاون مع شركة “تريند مايكرو” لتضع بين أيدينا منهجية أمنية متطورة ومتكاملة، مدعومة بالرؤى والتقارير الفورية التي تساعد على الامتثال للأنظمة والتشريعات، وتسهم في النشر السريع لتحديثات وعمليات التصحيح للأنظمة التقنية”.