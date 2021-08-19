جائحة كورونا تخفض إنفاق الأردنيين على السفر 59.4%

عمان– انخفض انفاق الأردنيين على السفر، خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ووفق البيانات الصادرة من البنك المركزي التي اطلعت عليها “هلا أخبار”، فقد انخفضت مدفوعات الأردنيين على السفر بنسبة 4.0% لتصل إلى 190.1 مليون دينار، مقارنة بـ 191 مليون دينار خلال العام 2020.

وعادت “هلا أخبار” لأرقام انفاق الأردنيين على السفر قبل جائحة كورونا، ليتبين أن الأردنيين أنفقوا على السفر في النصف الأول من العام 2019، مبلغ 469 مليون دينار.

ومقارنة ما بين قبل الجاحة وبعدها، يتبين أن الفرق 279 مليون دينار، وبنسبة 59.4% خلال الستة أشهر الأولى من السنة.

من ناحية أخرى، كشفت بيانات البنك المركزي عن انخفاض الدخل السياحي 44 بالمئة في النصف الأول من العام الحالي في ظل جائحة كورونا.

وتشير إلى أن الدخل السياحي انخفض في الأشهر الستة الأولى من 2021 إلى 441.4 مليون دينار (622.5 مليون دولار).

وللمقارنة فقد بلغ الدخل السياحي في نفس الفترة من العام الماضي 784 مليون دينار أردني.

وعصفت جائحة كورونا بقطاع السياحة والسفر بسبب الإغلاقات المتواصلة وتقييد حركة المسافرين، وبات من القطاعات الأكثر تضررا وآخر المتعافين.-(هلا اخبار)