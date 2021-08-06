جائحة “كوفيد” تدفع بمزيد من المكسيكيين الى حافة الفقر

مكسيكو- أظهرت بيانات رسمية أن جائحة “كوفيد” دفعت بملايين أكثر من المكسيكيين الى حافة الفقر، والأكثر تضررا بينهم سكان مناطق تعد من أفضل الوجهات السياحية في البلاد.

وازداد عدد الأشخاص الذين يعيشون في حالة فقر بنحو 3,8 مليون بين العامين 2018 و2020 ليصل العدد الإجمالي الى 55,7 مليون شخص، أي 43,9 بالمائة من السكان، وفقا للمجلس الوطني لتقييم سياسة التنمية الاجتماعية.

وقال المجلس إن عدد الذين يعيشون في فقر مدقع ازداد بنحو 2,1 مليون شخص ليصل الى 10,8 مليون، أي ما يعادل 8,5 بالمائة من السكان.

وشهدت الزيادة الأكبر في عدد الفقراء ولاية كوينتانا رو في جنوب شرق البلاد التي تضم سلسلة من المنتجعات السياحية في الكاريبي.

وأظهرت الأرقام أن نسبة السكان الذين يعيشون في فقر هناك ارتفعت من 30,2 بالمائة العام 2018 الى 47,5 بالمائة في 2020، مع توقف النشاط السياحي.

وذكر المجلس أن “حالة الطوارئ الصحية بسبب “كوفيد 19″ عمقت التحديات التي تواجه سياسة التنمية الاجتماعية بالنسبة الى سكان المكسيك في جميع المجالات، وخاصة فيما يتعلق بالدخل والصحة والتعليم والتغذية”.

وسجل اقتصاد المكسيك انكماشا بنسبة 8,5 بالمائة العام 2020 في أسوأ تراجع منذ الكساد العظيم قبل نحو تسعة عقود، على الرغم من بعض إشارات التعافي.-(أ ف ب)