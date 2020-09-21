جائزة ألمانيا الكبرى للفورمولا 1 قد تستقبل 20 الف متفرج

برلين – ستقام جائزة أيفل الكبرى لسباق الفورمولا 1 على حلبة نوربورغرينغ الالمانية أمام 20 الف متفرج، بشرط الاحترام الصارم للاجراءات الصحية تجاه فيروس كورونا المستجد كما اعلنت السلطات المحلية.

وتقام المرحلة الحادية عشرة من اصل سبعة عشر سباقا، من 9 الى 11 تشرين الاول/اكتوبر على حلبة نوربورغرينغ التي لم تستضف اي سباق منذ العام 2013 عندما توج الالماني سيباتيان فيتل في سيارة ريد بول.

ويأتي هذا القرار في اطار القوانين الموضوعة على صعيد المناطق الالمانية، في ما يتعلق بالاحداث الرياضية والتي تجيز ملء 20 في المئة من سعة اي ملعب او منشأة رياضية كما اشار كانتون أهرفايلر في بيان رسمي.

ووضع المنظمون اجراءات صحية صارمة حيث ستكون بطاقات الدخول الكترونية ويظهر عليها اسم الشخص الذي يحملها فقط. اما الزوار الذين يقطنون مناطق خطيرة من ناحية انتشار الوباء فلن يستطيعوا شراء بطاقات الدخول.

وتم ترتيب المدرجات بحيث وضعت حواجز بين مختلف المقاعد في حين سيمنع على الحضور تناول الكحول.

وستتم عملية بيع البطاقات على مراحل ايضا كما اعلن المنظمون وذلك “من اجل القيام برد فعل سريع عندما يتعلق الامر بارتفاع ملحوظ بالعدوى”.

سيتم السهر على تطبيق القوانين بحذافيرها، وفي حال القيام باي عملية خرق، فان السلطات الصحية لن “تتردد في اقفال المدرجات او حتى ايقاف الحدث”. – (أ ف ب)