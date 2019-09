جائزة إيطاليا الكبرى ستبقى على حلبة مونزا حتى العام 2024

مونزا (إيطاليا) – أعلن منظمو بطولة العالم للفورمولا واحد، أن سباق جائزة إيطاليا الكبرى سيبقى على حلبة مونزا الشهيرة “حتى نهاية العام 2024 على الأقل”، وذلك قبل أيام من السباق الإيطالي لبطولة هذا العام.

وأفاد المنظمون في بيان إن الحلبة: “استضافت سباقات جوائز كبرى أكثر من أي مكان (آخر). والآن، جائزة إيطاليا الكبرى ستبقى على الحلبة التاريخية لخمسة مواسم إضافية على الأقل”.

واستضافت إيطاليا مرحلة من بطولة العالم منذ انطلاقها عام 1950، وأقيمت كل هذه السباقات على حلبة مونزا، باستثناء جائزة العام 1980 التي أقيمت في إيمولا، بحسب بيان المنظمين.

2019 Italian Grand Prix Preview: Another One for Ferrari? https://t.co/ARsEO4ZCHL pic.twitter.com/rYM4Gokz67

— F1 Madness 🏁 (@F1_Madness) September 5, 2019