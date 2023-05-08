جائزة “البابطين للإبداع الشعري” تفتح باب الترشيح

عمان – الغد – أعلن مجلس أمناء مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين الثقافية عن فتح باب الترشح لجائزة البابطين للإبداع الشعري في الدورة الـ19 للعام 2024 وتتضمن أول فروع الجائزة.

جائزة الأولى للإبداع الشعري في مجال نقد الشعر، وقيمتها أربعون ألف دولار وتمنح لأحد نقاد الشعر أو دارسيه المتميزين ممن قدموا في دراساتهم وأبحاثهم إضافة مهمة في تحليل النصوص الشعرية، أو تقديم رؤية جديدة لظاهرة شعرية محددة قائمة على أسس علمية.

ويشترط أن يحدد المتقدم عنوانا واحدا من مؤلفاته للترشيح للجائزة، ويشترط أيضا في المؤلفات ألا تكون من رسائل الماجستير أو الدكتوراه، وألا يكون قد مضى علي صدور أحدثها أكثر من عشرة سنوات تنتهي في 31/12/2023.

أما الجائزة الثانية وهي جائزة أفضل ديوان شعر وقيمتها عشرون ألف دولار، فتمنح لصاحب أفضل ديوان شعر صدر خلال خمس سنوات في 31/12/2023. ويشترط في المتقدم لهذه الجائزة أن يتقدم بديوان واحد فقط ويكون منشورا ورقيا.

الجائزة الثالثة، وهي جائزة أفضل قصيدة وقيمتها عشرة آلاف دولار وتمنح لصاحب أفضل قصيدة منشورة في إحدى المجلات الأدبية أو الصحف أو الدواوين الشعرية أو أن تكون قد صدرت في كتاب مستقل خلال عامين ينتهيان في 31/11/2023. ومن شروط هذه الجائزة أن يقدم المتسابق قصيدة واحدة فقط ويرفق بها الأصل المنشور، ولا تقبل القصائد المنشورة في نشرات دعائية أو إلكترونية او إعلانية.

أما الجائزة الرابعة فهي الجائزة التكريمية للإبداع الشعري وقيمتها خمسون ألف دولار وتمنح لشاعر أسهم في إثراء حركة الشعر العربي، وهي جائزة تخضع في التحكيم لآلية خاصة يضعها ويشرف على تنفيذها رئيس مجلس الأمناء، والمخولون بالترشيح هم: أعضاء مجلس أمناء المؤسسة فقط.

وضمن فروع الجوائز المقدمة جائزتان الخامسة منها: للشعراء الشباب وتمنح لمن تقل أعمارهم عن 35 عاما، وتتضمن جائزة أفضل ديوان شعر للشعراء الشباب وقيمتها عشرة آلاف دولار.

وعن الجائزة السادسة ستمنح لأفضل قصيدة للشعراء الشباب وقيمتها خمسة آلاف دولار. ويشترط في هذا الفرع من الجائزة أن يكون العمل منشوراً نشراً ورقياً.