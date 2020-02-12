جائزة التميز الحكومي العربي تؤسس لمرحلة جديدة من التطوير الإداري

ماجد المعجل: مبادرة ملهمة عربياً ومساهم رئيس في التعريف بالإنجازات والمبادرات المبتكرة في القطاع الحكومي

معاني البوسعيدية: تعزيز دور القطاع الحكومي وإحداث حراك لتطوير العمل المؤسسي

نور الطروانة: إيجاد فكر قيادي يتبنى مبادئ التميّز منهج عمل وثقافة مؤسسية

خالد مصطفى: إتاحة فرص التعلم وتبادل الخبرات العربية لتطبيق أفضل الممارسات بشكل أسرع وعلى نطاق أوسع

دبي – الغد – أشاد مسؤولون حكوميون عرب بالدور الكبير الذي تقوم به جائزة التميز الحكومي العربي، التي تنظم برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بالتعاون بين حكومة دولة الإمارات والمنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية، في إحداث نقلة نوعية في العمل الحكومي وتعزيز روح المنافسة لتقديم أفضل الخدمات التي ترتقي بالمجتمعات العربية، ما يؤسس لمرحلة جديدة من التطوير الإداري الحكومي.

التحفيز على الارتقاء بالعمل الحكومي

وقال سعادة ماجد بن محمد المعجل، وكيل الوزارة للابتكار والتميز في وزارة الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية: “إن جائزة التميز الحكومي العربي مبادرة ملهمة ومهمة على المستوى العربي ومساهم رئيس في التعريف بالإنجازات والمبادرات المبتكرة التي تحرص من خلالها الحكومات على الارتقاء بأدائها وتقديم أفضل أنواع الخدمات، ما يشكل الركيزة الأساسية لتلبية تطلعات المواطن وأفراد المجتمع، ولاسيما في القطاعات الرئيسية التي تشهد كل يوم تقدماً جديداً في ظل التطورات المستمرة والمتواصلة في المجالات التقنية والعلمية”.

وأوضح المعجل أن أهمية الجائزة تتمثل في دورها الأساسي في التحفيز على الارتقاء بالعمل الحكومي، وإيجاد منصة لتبادل المعارف والخبرات، وتعميم التجارب الناجحة والاستفادة منها، مؤكداً أن المملكة العربية السعودية وتنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة أحدثت قفزات نوعية في العمل الحكومي، وابتكرت أنظمة وآليات لمواكبة مسيرة التطوير التي تشهدها المملكة في جميع المجالات.

وشدد المعجل على أهمية التفاعل مع الجائزة الأولى من نوعها والأكبر عربياً على مستوى تطوير وتحسين العمل الإداري، لأنها ستشكل مساهمة فاعلة في تقديم رؤية جديدة وتطوير قاعدة لعمل مشترك يتم عبره اكتشاف فرص مبتكرة للارتقاء بالعمل الإداري والمؤسسي وإحداث نقلة نوعية في الخدمات الحكومية.

تتويج للعمل العربي المشترك

من جهتها، قالت معاني بنت عبد الله بن حمد البوسعيدية مديرة دائرة شؤون المجالس والتعاون الدولي، في وزارة الخدمة المدنية بسلطنة عمان: “تأتي “جائزة التميز الحكومي العربي” تتويجاً للعمل العربي المشترك في مجالات الإدارة الحكومية والتطوير الإداري، ونأمل أن تؤدي إلى تعزيز دور هذا القطاع الحيوي، وإحداث ذلك الحراك الإداري الذي يشعل روح المنافسة الحميدة الصادقة لتعزيز العمل الحكومي”.

وأضافت البوسعيدية: “لقد كان للمنظمة العربية للتنمية الإدارية دور كبير في تعزيز المعرفة الإدارية وتبادل أفضل الممارسات الإدارية التي ساهمت بتطوير هذا القطاع الحيوي، ونجزم أن الجائزة ستكون حجر الزاوية في هذا البناء المتين، كما لا يفوتنا أن نتقدم ببالغ الشكر وجزيل التقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي راعي الجائزة على مبادرته النبيلة لرعاية هذه الجائزة، وما يقدمه للعمل العربي المشترك من دعمٍ لا محدود”.

تبني مبادئ التميّز

وقالت نور سالم محمد الطروانة مدير وحدة المسرعات الحكومية في إدارة تطوير الأداء المؤسسي برئاسة الوزراء بالمملكة الأردنية الهاشمية: “تمثل جائزة التميز الحكومي العربي انطلاقة لإحداث نقلة نوعية في العمل الحكومي والتميز والريادة والارتقاء بالخدمات، من خلال تركيزها على تعزيز ثقافة التميز الحكومي في العالم العربي، وخلق فكر قيادي إيجابي يتبنى مبادئ التميّز منهج عمل وثقافة مؤسسية، ويركز على تحسين الأداء والتطوير وتوفير منصة عربية لتبادل أفضل الممارسات والتجارب الناجحة، والاحتفاء بالجهود الحكومية العربية المتميزة بمختلف المجالات”.

وأوضحت الطراونة أن الجائزة توفر فرصة للمنافسة وبوابة للاطلاع على أفضل التجارب ومشاركتها بين الدول العربية، حيث تتوزع على خمسة عشر فئة مؤسسية وفردية. وقد جاءت تلك الفئات وتنوعها على المستوى المؤسسي والفردي بما يتناسب مع أهداف التنمية المستدامة العالمية، ما يعكس شمولية وتكاملية منظومة التميز الحكومي وتوجيه عدد من فئاتها إلى قطاعات ذات أولوية وهي الصحي والتعليمي والشباب وتنمية المجتمع.

وأضافت: “حرصنا في الحكومة الأردنية ممثلة بإدارة تطوير الأداء المؤسسي في رئاسة الوزراء، على تعميم الجائزة منذ اطلاقها على كافة الجهات الحكومية وعقد عدد من الورش التعريفية بالجائزة، التي شارك فيها ما يزيد على 135 جهة حكومية على مستوى الأمناء العامين ومدراء الدوائر والمؤسسات الحكومية، وتشكيل الفرق الفنية للتواصل مع الجهات الحكومية والإجابة عن استفساراتها ما ساعد في زيادة عدد الترشيحات ضمن فئاتها”.

وتابعت: “نثمن دور القائمين على الجائزة، في دولة الامارات العربية المتحدة والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، والدعم المتواصل والمتابعة الحثيثة من كافة المعنيين لإنجاح هذه المبادرة المميزة على المستوى العربي”.

تطوير كفاءة وفاعلية العمل الحكومي

وقال خالد مصطفى رئيس الإدارة الاستراتيجية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بجمهورية مصر العربية المشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي: “تهدف جائزة التميز الحكومي العربي إلى نشر ثقافة التميز المؤسسي في الدول العربية وخلق فكر قيادي لتبني التميز في الجهات الحكومية العربي، والتركيز علي تحسين الإداء العام والتطوير المستمر في الأجهزة الحكومية العربية، وإبراز وتقدير الجهود الحكومية المتميزة في الدول العربية، وأيضاً إتاحة فرص التعلم وتبادل الخبرات بين الدول العربية لتطبيق أفضل الممارسات بشكل أسرع وعلى نطاق أوسع”.

وأضاف مصطفى: “إن الأجهزة والمؤسسات الحكومية وجدت لتخدم المواطنين كأفراد ومجتمعات، ومن خلال الآليات المحفزة مثل برامج وجوائز التميز يتم تسليط الضوء ودعم كل ما من شأنه تطوير كفاءة وفاعلية وإيجابية العمل الحكومي بما يطور ويحسن من الخدمات والبرامج التي تخدم المواطنين”.

وأشار مصطفى إلى أن دولة الإمارات كانت سباقة في وضع الأطر والممارسات التي تحقق معايير التميز في العمل الحكومي، ومن خلال دعمها لهذه الجائزة ستتاح لكافة الدول العربية فرصة الاستفادة المباشرة من إنجازات الإمارات من خلال منصة موحدة.